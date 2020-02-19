نانسي عجرم: حُبك سفاح!

تواصل الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" العمل على ألبومها القادم وهو الـ 10 في مسيرتها الفنية، والذي من المتوقع أن يبصر النور في فترة عيد الفطر ضمن حملة إعلانية كبيرة تناسب العمل.

مساء أمس أعلن الملحن "بلال سرور" عن تعاون جمعه مع نانسي عجرم بأغنية تحمل عنوان "حبك سفاح"، أما الكلمات فكانت لـ شادي نور، والتوزيع من نصيب هاني يعقوب.

اسم الأغنية أثارت الجدل بين رواد السوشال ميديا بسبب القضية التي يواجهها زوجها الدكتور فادي الهاشم والتي بدأت بقتل الشاب محمد الموسى الذي اقتحم منزلهم، إذ ما تزال القضية في المحكمة اللبنانية وستعقد الجلسة الثانية لمتابعة أقوال الدكتور فادي في شهر مارس.

من جهة أخرى، شاركت الفنانة فيديو لها عبر حسابها في تويتر وهي تحتفل بعيد ميلاد صديقها والمسؤول عن المكتب الإعلامي الخاص بها الصحفي اللبناني "إيلي أبو نجم"، وبدت في غاية الحيوية والفرح.



مش كل يوم الله بيهدينا رفيق وإنت أحلى رفيق❤️ @elieabounajem

Happy Birthday 🎂🎉🎊 pic.twitter.com/m10uAleS64 — Nancy Ajram (@NancyAjram) February 18, 2020

يذكر أن أخر إصدارات الفنانة هو فيديو كليب "قلبي يا قلبي" الذي تصدر سباق الأغاني منذ لحظة إصداره، وتصدر التريند العربي في أكثر من بلد، كما احتل المراتب الأولى في تطبيقات الموسيقى "أنغامي، ديزر، وغيرها" إضافةً إلى تحقيقه أكثر من 7.3 مليون مشاهدة على يوتيوب في فترة قصيرة.

للمزيد من قسم الترفيه:

باسمة تُعلن اعتزالها الفن.. هل التحرش السبب؟!

بعد تغزلها بـ زوج شقيقتها.. سوسن هارون:"إمي لهلأ بتحممني"!

بعد قرار هاني شاكر بمنع المهرجانات.. حمو بيكا يكشف عن مرضه!