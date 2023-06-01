إليسا تصل الأردن تزامنًا مع زفاف الأمير الحسين ورجوة.. فهل تغني في الحفل؟

أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا وصولها إلى الأردن عبر صورة شاركتها عبر حسابها في "تويتر"، وذلك تزامنًا مع حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله وعروسه السعودية رجوة آل سيف، المققر إقامته اليوم الموافق الأول من حزيران.

إليسا تصل الأردن

في الصورة التي شاركتها إليسا، والتي تستعرض فيها مباني الفنادق والشوارع الفارغة من السيارات، لم تذكر سبب تواجدها في الأردن، وحول ما إذا ستحيي حفل الأمير الحسين ورجوة، أم أنها مجرد إحدى المدعوين للحفل.

وأبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي حماسهم لتواجد إليسا في الحفل، مطالبين إياها بنشر صور من إطلالتها في العرس الملكي، فكتبت إحداهن: "أنبسطي مرة كثير يا قمر الدنيا و أيش رايك تصوري لنا كل تفصيلة هناك؟"، وأضافت أخرى: "ملكة الاحساس عند ملوك الكرم والنشامه الشعب الاردني.. لا أستطيع الانتظار والله".



إليسا تهدي الملكة رانيا أغنية بمناسبة زفاف الأميرة إيمان

يُشار إلى أن علاقة صداقة قوية تجمع إليسا بملكة الأردن رانيا العبدالله، حتى أنها أهدتها أغنية بمناسبة حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان، من كلمات وألحان مروان خوري.

وجاء في مطلعها: "على دربك على قدرك خطوة وخطوة تمشي.. والنجمة الليلة بعرسك بإيدك تقلب كمشة.. يا رب إنت السامع صوتي لصوبك طالع بدعي لأغلى إنسانة.. يا ربي أنت العاطي. الليلة تسمع دعواتي.. فرحك تحضن إيماني.. للورد وللياسمين.. يا عروسة أحلامي يا أميرة هالحلوين".

وشكرت الملكة رانيا الفنانة اللبنانية ومروان خوري، معلقةً: "شكرًا للفنانة المبدعة اليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان… صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب".