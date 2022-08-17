إليسا تطرح أحدث أغنياتها (أنا وبس) و الشاعر يهددها بالقضاء!

طرحت المطربة اللبنانية إليسا أحدث كليباتها الغنائية الجديدة بعنوان (أنا وبس)، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع (يوتيوب). والأغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي ومن توزيع طارق توكل ومن إخراج إنجي جمال.

ونشرت إليسا الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع (إنستغرام)، وعلقت: (بقصص الحب، أنا وبس، تبدأ مشوار الألبوم الجديد).

وأضافت إليسا: (بتشاهدوا الفيديو عبر قناتي على (يوتيوب) وبتسمعوها على كل المتاجر الرقمية).

يذكر أن إليسا دخلت في أزمة مع الشاعر أحمد ماضي عندما أعلن عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) برفضه طرح الأغنية لعدم حصولة على مستحقاته، الأمر الذي نفته اليسا من خلال مستشارها القانوني والذي أكد أن اليسا لديها كافة الأوراق التي تثبت ملكيتها للأغنية.