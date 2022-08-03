إليسا تقارن نفسها بفيروز.. وتوجَّه رسالة مبطنة لابنتها

ردَّت الفنانة اللبنانية إليسا بطريقة مبطنة على تصريحات ريما الرحباني، ابنة الفنانة اللبنانية القديرة فيروز، حينما هددت بمقاضاة كل من يحاول تأدية أغنيات والدتها في الحفلات الغنائية.

إليسا ترد على ريما الرحباني

وخلال لقاء لها مع الإعلامي فراس حليمة، أشارت إليسا إلى أن الفنانة السورية أصالة اتصلت بها لأخذ إذنها في غناء إحدى أغانيها، وهو ما وافقت علي على الفور، لكنها ردَّت على هجوم ريما الرحباني عليها، حينما قالت " أنا بغني للست فيروز ما باخد إذن من حدا"، لافتةً بذلك إلى أنها ستواصل الغناء للنجمة القديرة رغم مطالبات ابنتها بمنع الفنانين من الغناء، لاسيما بعد الجدل الذي أحدثه حفل "ليلة أمل" الذي أقامه الموسيقار أسامة الرحباني في بيروت، والذي أحيته إليسا وهبة طوجي.

في ذلك الوقت، أخطأت إليسا بكلمات أغنية "حنا السكران"، حينما قالت: "يبقى حنا السكران قاعد خلف الدكان عم يزبط بنت الجيران"، بينما كلمات الأغنية الأصلية هي "يغني وتحزن بنت الجيران".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات إليسا، فكتبت إحداهن: "عم تقول ل ريما لو بتموتي ما رح اخذ اذنك بتموت بالحركشة اليسا .يعني السؤال عن اصالة شو جاب فيروز بالنص، بس حلو خلي ريما تنقهر اكثر من ولا شيء دايما بتغلي".

واستهجنت إحدى المتابعات من مقارنة إليسا نفسها بفيرزة، وكتبت: "الي يغني لقامة كبيرة رمز للاحترام والرقي والابداع لازم يكون يمتلك الامكانيات والموهبة والاهم يقدم الاغنية باحترام وابداع مش مصخرة !! وهي اليسا حاطة نفسها بمكان السيدة فيروز ؟؟؟؟ ينطبق عليها المثل الذبان هم يعرف يفسي".

ريما الرحباني تنتقد إليسا

وبالعودة إلى تعليق ريما الرحباني بشأن "ليلة أمل، أوضحت أن إليسا ضحية وليست المجرمة في الموضوع، موجَّهةً أصابع الاتهام إلى أسامة الرحباني، ففي منشور شاركته عبر حسابها على "فيسبوك"، كتبت: "الحق مش ع إليسا! واليسا

باللي صار ضحيّة مش مجرمة، المجرم الأوّل والأخير هوّي الطبل اللي داير إليسا والتوابع، ومعتقد حاله، بيحق له يتصرّف ويأذن للفنانين يغنوا أغاني فيروز، ومعتقد يحق لّه يشوّه يبهدل هالإرث براحتو بدون حسيب ولا رقيب".

وتابعت: "كما وإني كنت أكيدة انو إستقواء اليسا بالمرّات السابقة كان مدعوم بأذونات الطبل اللي قاعد ع المسرح! بس قد ما ذكي فضح حالو وقطع الشك باليقين!.".

ولفتت إلى أن أصوات المغنيين جميعها "نشاز"، قائلة: "عدا عن إنّو ما بفهم كيف ممكن واحد يعمل حفلة كلا نشاز! بهالوقاحة! شو ما شاطر يتفلسف إلا ع الهواة؟ ومصدّق حاله ونازل فيهن بهدلة إنه هوي يابا شي كتير مهم وعبقري وديكتاتور ومُتطلّب وقاسي ومش سهل الرضى أبداً، كيف بيوقف الشخص كيف بيحرك إيده كيف بتحرك الراس وين بيلتفت أمتى بيلتفت، كل شاردة وواردة بدّو يكون راضي عنّا، وما بيعجبو العجب! والله العظيم تحط نفسك في مواقف بايخااااااااااا".