إليسا تطمئن جمهورها بعد غيابها أكثر من شهر للعلاج في ألمانيا من آثار السرطان

قررت الفنانة اللبنانية إليسا أن تتواصل مع جمهورها ومحبيها مؤخرًا، وذلك بعد غياب دام لما يقارب الشهر في ألمانيا لاستكمال العلاج والرعاية الطبية اللازمة للقضاء بشكل كامل على آثار إصابتها بمرض سرطان الثدي في عام 2018.

وشاركت إليسا تغريدتها عبر حسابها على موقع تويتر، وطمأنت الجميع أنها بحال جيدة ومشتاقة للعودة إلى وطنها لبنان وإلى التحضيرات الفنية التي تنتظرها للبدء بها، وعلقت قائلة: " لا أستطيع الانتظار أكثر حتى أعود إلى لبنان! أنا بحال جيدة جدًا ومشتاقة كثيرًا لمنزلي وسأعود للعمل أيضًا حتى أبدأ بالتحضير لألبومي الجديد، أحبكم كثيرًا".

Can’t wait to be back in Lebanon! I am super good and I miss my home and I will go back to work to finish the choices of my album! Loads of love to you ❤😘❤ — Elissa (@elissakh) June 11, 2019

ومن المقرر أن تستأنف إليسا نشاطها الفني بعد عودتها إلى لبنان، والبداية ستكون في مهرجان موازين في الـ25 من تموز في المغرب، وإضافة إلى ما سبق ستطرح ألبومها الجديد نهاية العام الحالي بالتعاون مع شركة روتانا بعد أن طرحت آخر ألبوماتها في 2018 "إلى كل اللي بيحبوني".

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