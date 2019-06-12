تعرفوا على آخر التطورات الصحية للفنان عزت أبو عوف

خيم الحزن والقلق على الوسط الفني المصري والجمهور عامة، وذلك بعد انتشار خبر دخول الفنان القدير عزت أبو عوف إلى العناية المركزة في إحدى المستشفيات في القاهرة، إثر تدهور حالته الصحية نتيجة انخفاض ضغط الدم لديه وتأكيد الأطباء أنه يمر بوضع حرج جدًا.

وفي التفاصيل، كشفت شقيقة عزت أبو عوف الفنانة مها أبو عوف عن آخر تطورات حالته الصحية، وأشارت أنه بدأ بالتحسن تدريجيًا مع العلاج واستعاد وعيه بعض الشيء، إلّا أنها طلبت من الجمهور أن يواصل الدعاء له حتى تمر هذه الأزمة ويعود إلى عائلته ومحبيه بكامل صحته وعافيته.

الجدير بالذكر أن آخر ظهور للفنان عزت أبو عوف كان من خلال إعلان فودافون في شهر رمضان الماضي مع الفنان عمرو دياب، ودينا الشربيني وعدد من نجوم الفن في مصر.

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