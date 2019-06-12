تركي آل الشيخ يكشف الستار عن حفل غنائي لمحمد رمضان في السعودية

أعلن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع فيسبوك، عن حفل غنائي قريب للفنان المصري محمد رمضان ضمن فعاليات موسم جدة للحفلات، وذلك بعد أن أحيى أول حفلاته في مصر ولاقت إقبالًا جماهيريًا كبيرًا ونجاحًا باهرًا.

وعبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" نشر آل شيخ مقطع فيديو لأحدث أغنيات محمد رمضان "أنا أسد الغابة"، وعلق عليها "قريبا في المملكة"، وكان محمد رمضان أيضًا قد أعلن عن قدومه للسعودية في وقت سابق ولكن لم يحدد الوقت أو المكان.

الجدير ذكره أن محمد رمضان احتفل مؤخرًا مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة وصوله إلى قائمة أعلى 100 قناة بالمتابعة على يوتيوب وذلك على مستوى العالم، وجاء ترتيبه في المركز الـ47 في عام 2019.

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