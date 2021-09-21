إليسا تفعلها مُجدداً وتظهر حبها لـ إسرائيل!

يبدو أن إليسا لم يعد عندها اي مشكلة في اظهار حبها لشعب العدو الصهيوني والتطبيع معهم من أجل فنها وحفلاتها برغم ما يعيشه الشعب الفلسطيني.

إليسا والتي كانت تدعم رسائل محبيها عبر حسابها في تويتر كانت قد أبدت اعجابها على تغريدة أحد المتابعين والذي أظهر بها حماسه لحفلها القادم، إلا أن اللايك أوقعها في ورطة خاصةً أن الشاب تبين أنه من الدولة والمحتلة وكان الأمر واضحاً من العلم الذي أرفقه بجانب اسمه.

الجمهور بدوره أطلق نيرانه على إليسا ضمن تعليقات وتغريدات كان منها "حتغني داخل اسرائيل الله يخزيها اذا هالحكي صحيح... شاكيرا ابدا ماقبلت تعني لأسرائيل طلعت أشرف مغنية من العرب".. وتابع آخر "الفلوس لادين لها".. وجاء في تعليق أحدهم "معقولي طول عمرها واقفة معنى شو جرى"..

أما حول تغريدات تويتر فقد جاء فيها "انو وين الجديد طول عمرها هيك".. وتابع آخر "فلسطين إلها الله مش بحاجة هيك ناس".. وجاء في تغريدة اخرى "كلوا عم بطبع ما وقفت عليها".

هذه ليست المرة الاولى التي تقع فيها إليسا بفخ التطبيع، إذ سبق وأن أعادة مشاركة تغريدة عبر تويتر لشاب من العدو الصهيوني كان يعبر عن صدمته من تلقي حظر عبر حساب الرئاسة اللبنانية في تويتر.

اليسا زعلانة لانو واحد اسرائيلي اكل بلوك من صفحة LBpresidency pic.twitter.com/MFQJ8xCrMy — Tso Ցողիկ (@MegTsogh) September 5, 2021

تغريدة إليسا المثيرة للجدل حول العدو الصهيوني!

الفنانة اللبنانية كانت سابقاً قد شكلت حالة جدل كبيرة بسبب تغريدتها "أكبر كذبة كنا نعيشها أن إسرائيل هي عدونا"، ووقتها رد عليها أحد حسابات العدو بـ "كل الاحترام للفنانة إليسا على كلمة حق. الحقيقة هي الدواء المُرّ لهذا السبب لا يستطيع الكثيرون تناوله الا الشجعان".

حفلات إليسا القادمة!

يذكر أن الفنانة كانت قد شاركت منشور تعلن فيه عن حفلها والذي سيقام في آخر السنة الحالية أي بعد 3 أشهر تقريباً في باريس على مسرح الأولمبياد للمرة الثالثة في مسيرتها الفنية، كما أنها شاركت منشور آخر حول حفل عيد الحب والذي سيقام في جزيرة ميامي ضمن جولة تستمر لـ 5 أيام في اليخت.

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