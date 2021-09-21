وديع النجار يستنسخ لوك كيم كارداشيان.. والجمهور "يا ليت يفضل كذا"!

ما تزال إطلالة الفاشينيستا العالمية ونجمة البرامج الواقعية كيم كارداشيان حديث الجمهور ليومنا الحالي، لا وبل وصل الأمر إلى مرحلة التقليد عند مشهور السوشال ميديا وديع النجار.

وديع النجار ارتاد إحدى المناسبات بلوك مماثل للوك كيم كارداشيان في مهرجان Met Gala 2021، إذ أن وديع النجار ظهر وهو يغطي وجه بقناع وارتدى فوقه اكسسوار على شكل نظارة شمسية بعين واحدة. صُور وديع من السهرة التي تواجد فيها تم تداولها بشكل واسع ضمن تعليقات كان منها:

"الحمد الله اللي قلدها عشان ما نشوفه".. وتابع آخر "يا ليت يفضل كذا ما نبي نشوف وجهه"...وجاء في تعليق أحدهم "صارستايل الخفاش موضه"... واضاف آخر "لا حول ولا قوة إلا بالله وبعدين معاهن يا ربي يتحجب بفرد مرة أحسن الو والنا من هالمناظر المؤذية".

وديع النجار حبيب إليسا!

وديع النجار يعتبر من أقرب أصدقاء النجمة اللبنانية إليسا، وخلال إحدى الفترات وبسبب ظهورهما المتكرر معاً تم تداول شائعات بأن وديع هو حبيب إليسا، وأثارت تلك الشائعات حملات سخرية واسعة من وديع واليسا إلا أن الأخيرة قررت الرد وقتها بمشاركة صُورة تجمعها وأشارت بها إلى أنه أفضل أصدقائها.

وديع النجار والتجميل!

الشاب اللبناني وديع لا يخجل من اعترافه بخضوعه لعمليات التجميل وقد اعترف بالأمر بأكثر من مناسبة، وكان من بين العمليات التي خضع لها نفخ الشفاه وتعديل الأنف إضافةً إلى تحديد الفك وملامح الوجه من خلال الإبر التجميلية والفيلر.

وديع النجار وميوله الجنسية!

لا طالما ما أثار وديع الجدل بشكل كبير عبر منصات التواصل الإجتماعي بسبب ستايله الغريب والغير مألوف والذي يعتبره البعض أيضاً غير مريح للعين، إلا أن ذلك كله لا يؤثر فيه ويتابع مشاركة صُوره بلوكات مختلفة وغير طبيعية للبعض. لوكات وديع النجار اعتبرها الكثير من الجمهور أنها نسائية ومن هنا بدأت فكرة التشكيك بميوله الجنسية وحياته العاطفية، إلا أن وديع لم يسبق له أن علق على الموضوع أو حتى أعاره أي اهتمام.

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