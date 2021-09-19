سلاف فواخرجي تنهار بالبكاء في عزاء والدها!

فُجعت الممثلة السورية سلاف فواخرجي بوفاة والدها منذ أيام قليلة لتكون هذه الخسارة الثانية للممثلة السورية بعد أن كانت قد فقدت والدتها منذ حوالي الـ 3 سنوات.

مراسم الدفن تم تأجيلها لعدة أيام حتى يتمكن شقيقها الذي يقيم خارج سوريا من الحضور والمشاركة في تشييع جثمان والده الراحل. منذ ساعات تم تداول فيديو من مراسم العزاء للراحل وظهرت سلاف إلى جانب زوجها المخرج وائل رمضان وشاب آخر قيل أنه شقيقها.

الصدمة كانت واضحة على وجه الممثلة السورية بوفاة والدها والذي تربطها به علاقة جيدة وكان دائماً إلى جانبها في مختلف مراحل حياتها. في إحدى الصُور المتداولة ظهرت سلاف فواخرجي وهي منهارة بالبكاء على خسارة والدها واثارت الصُورة تعاطف الجمهور معها الذي تمنى لها الصبر وان ترقد روحه بسلام.

يذكر أن الخبر الحزين تم نشره أولاً من خلال نقابة الممثلين في سوريا بمنشور جاء فيه "فرع دمشق لنقابة الفنانين يتقدم بأحر التعازي للزميلة الفنانة سلاف فواخرجي بوفاة والدها، وسنوافيكم لاحقاً بمواعيد الدفن والعزاء.. إنا لله وإنا إليه راجعون"

ومن بعدها شاركت سلاف الخبر الحزين بمنشور عبر صفحتها في انستقرام وارفقتها بتعليق "روحي راحت معك … وخلص الحكي بعدك ..الله معك … بابا وشكرا على كل شي …محمد_فواخرجي".

سلاف فواخرجي والتمثيل!

الممثلة السورية أطلت على الجمهور مؤخراً من خلال مسلسل "الكندوش" والذي هو من إخراج سمير حسين، وببطولة مُطلقة للنجم السوري القدير أيمن زيدان، إلى جانب زميلتهم كندة حنا والنجم أيمن رضا، إضافةً إلى نخبة من الوجوه.

أما عن أحداث العمل فهي تدور في إطار الدراما الاجتماعية حول أحد الرجال الأثرياء والذي يُدعى عزمي بيك، إذ أن حياة عزمي تنقلب رأساً على عقب عندما يقع في حب إمرأة أرملة تسكن بجوار منزله الذي يقيم فيه برفقة زوجته وأولاده… الأحداث تتصاعد ضمن صراع بين الخير والشر للطرفين.

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