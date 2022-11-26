إليسا تكشف عن سر القفاز في كفها الأيمن

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا قلق جمهورها بعدما ظهرت وهي تغطي كف يدها اليمنى في حفلها الأخير في القاهرة حيث ظهرت بضمادة طبية على كف يدها الأيمن، ثم في حفلها مساء أول أمس الخميس في الكويت، عندما ظهرت أيضاً وهي ترتدي قفازا جلديا على الكف نفسه.

بدورها، أوضحت النجمة اللبنانية في المؤتمر الصحفي لحفلها في الكويت، أن سبب ذلك هو أنها قطعت يدها بالخطأ وتمت خياطة الجرح.

وقالت: (قصيت إيدي بالغلط ومقطبة، وقلت أخبي الجرح، بلبس قفاز)، ليداعبها أحد الصحافيين قائلاً : (اعتقدنا أنه قفاز الملاكمة)، لترد النجمة اللبنانية قائلة: (أوعى حدا يغلط معي).