إليسا تهنئ دولة قطر بافتتاحية كأس العالم.. وتقلق متابعيها بإصابة يدها!

هنأت الفنانة اللبنانية إليسا العالم العربي ودولة قطر بافتتاحية كأس العالم لعام 2022، وذلك يوم أمس الأحد الموافق 20 نوفمبر.

إليسا تهنئ دولة قطر في كأس العالم

وشاركت إليسا متابعيها عبر حسابها على موقع "تويتر" تغريدة، كتبت فيها: "مبروك لقطر والعالم العربي بكامله انطلاق كأس العالم بكرة القدم، وكل التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس، والمغرب. مناسبة استثنائية ومدعاة فخر للعرب جميعا".

إليسا مصابة بيدها

على صعيد آخر، أثارت الفنانة قلق متابعيها بعد نشرها مقطع فيديو يوثق لمحات ومقتطفات من الحفل الغنائي الذي أحيته في حفل افتتاح مهرجان "زد بارك" في مدينة الشيخ زايد بالقاهرة، حيث ظهرت بيد ملفوفة بشاش أبيض.

وبدا واضحًا أن إصابة الفنانة لم تكن بتلك الخطورة، إذ نلحظ أنها قادرة على تحريك يدها والاتكاء عليه.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو وطالبوها بأخذ قسط من الراحة والاعتناء بنفسها، متمنيين لها الشفاء العاجل، فعلَّقت إحداهن: "حبّي بلييييز ارتاحي خلاص تعبتي كتيير قلبي عم يوجعني مابتحمل شوفك هيك".

وأضافت أخرى: "الف سلامه على يدك يا عمري والف سلامه عليكي يا احلى اليسا ربنا يحميكي من كل شر ومن كل عين بحق جاه النبي يا رب".