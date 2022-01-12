إليسا تلتقي جمهورها المصري في القاهرة في هذا الموعد...

تستعد المطربة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي في القاهرة يوم 21 يناير/كانون الثاني الجاري.

ونشرت إليسا بوستر ترويجي للحفل، عبر حسابها بموقع (تويتر)، يكشف موعد الحفل، وعلقت: (لحبايبي في مصر).

إليسا التي أحيت حفلا غنائيا بجزيرة المارية بأبو ظبي، بمشاركة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة اليمنية بلقيس فتحي، أعلنت منذ أيام عن جولة غنائية لها في أمريكا في شهر فبراير/شباط المقبل، ونشرت بوستر الحفلات على حسابها على (انستغرام)، وتحيي إليسا الحفل الأول لها في هيوستن في الرابع من فبراير/شباط، والحفل الثاني في سان دييغو في الخامس من فبراير/شباط، والحفل الثالث في ديترويت في 11 فبراير/شباط، والحفل الأخير في 12 فبراير/شباط المقبل.