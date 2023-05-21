إليسا تنفعل على حارسها الشخصي بعد محاولته مساعدتها .. فيديو

تعرضت الفنانة اللبنانية إليسا للهجوم بسبب فيديو جرى تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى حفلاتها ظهرت فيه وهي تتعامل بطريقة غير لائقة مع حرسها الشخصي.

إليسا تتعرض للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وفي التفاصيل تداول الجمهور فيديو من كواليس حفلها الأخير في دولة الكويت الذي اقيم يوم 13 مايو الماضي، يكشف عن طريقة تعامل إليسا مع حارسها الشخصي.

وظهرت الفنانة اللبنانية في الفيديو وهي تحاول صعود الدرج متوسطة حراسها الشخصيين، ويحاول أحد الحراس مساعدتها في الحركة حتى لا تقع ليتفاجا بردة فعلها حيث تغضب بطريقة صادمة وتوبخ الحارس.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو معبرين عن صدمتهم بتصرف الفنانة اللبنانية معتبرين أن ردة فعلها كانت مرفوضة وغير مقبولة خاصة أنه كان يحاول انقاذها من موقف محرج.

واعتبر الكثير من المتابعين أن تصرفات إليسا دائما ما تثير الجدل وانها دائما ما تتعامل بفوقية مع الجمهور.

يعني رجال محترم قاعد يساعدك عشان ما توقعي "كمان مرة" على المسرح وتصيري مضحكة للعالم هاي بتكون جزاته؟! #اليسا_في_الكويت pic.twitter.com/LPlufsX159 — Abood Shuobak 🐍 (@abed_shoubaki) May 19, 2023

إليسا تتألق بفستان أبيض من تصميم إيلي صعب

تألقت الفنانة اللبنانية في الحفل بفستان من تصميم إيلي صعب باللون الأبيض، جاء الفستان بإكسسوار على شكل فيونكة من نفس لون وقماش الفستان عند الخصر، وتميز بالاكمام المنتفخة والمفتوحة.

كما جاء الفستان بكسرات في القصة السفلية منه، وتركت شعرها منسدلًا مع ارتداء مجوهرات عبارة عن أقراط وقلادة من الألماس واعتمدت مكياج بسيط ناسب اللون الأبيض.



