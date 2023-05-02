إطلالات باميلا كيك نجمة "كريستال" المقتبس عن عن المسلسل "حرب الورود"

كريستال هو مسلسل رومانسي عربي مقتبس من المسلسل التركي الشهير "حرب الورود" تم تصويره وإنتاجه في تركيا، من بطولة مجموعة من نجوم السوريون واللبنانيون ومنهم: محمود نصر، وباميلا كيك، وستيفاني عطالله، ورولا حمادة" وغيرهم من النجوم.

وسوف تنطلق الحلقات الأولى من مسلسل "كريستال" الجديد قريباً على منصة "شاهد" الالكترونية ومجموعة قنوات MBC، بينما كشفت المصادر القريبة بأن النجم اللبناني والمغني "مروان خوري" سيقوم بغناء شارة العمل، حيث أن الأغنية من كلماته وألحانه.

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قصة مسلسل "حرب الورود"

حرب الورود مسلسل تركي تم انتاجه عام 2014 وعدد حلقات 68، وتم تقسيمهم على موسمين، وتدور قصة مسلسل "حرب الورود" حول فتاة تدعى جوري من عائلة متوسطة الحال.

تعيش جوري في ملحق لقصر المصممة الشهيرة توليب حيث أن جوري تحلم بأن تصبح مثلها، وتبدأ الحرب بينهما عندما تقعان في حب شخص واحد يسمى عمر.

ويعتبر مسلسل حرب الورود من الأعمال التي حققت نجاحًا باهرًا في الوطن العربي، وهو ما دفع قناة ام بي سي لاستغلال هذا النجاح عن طريق تعريبه إلى اللغة العربية.

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