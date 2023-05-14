إليسا كالعروس في حفل "صيف الكويت".. وهذا ما فعلته بفستانها

خطفت الفنانة اللبنانية إليسا الأضواء إليها بإطلالة عرائسية بيضاء، خلال الحفل الذي أحيته في ختام مهرجان "صيف الكويت".



إليسا تغطي منطقة الصدر بقطعة قماش

وأطلت إليسا في الحفل مرتديةً فستانًا أبيض من قماش الحرير، تميَّز بتنورة كسرات وأكمام فضفاضة، في حين تزيَّن الخصر بربطة على شكل "فيونكة".

وأضافت إليسا للفستان الأصلي بعض التعديلات، إذ أغلقت فتحة منطقة الصدر بقطعة قماش بيضاء متطابقة، تفاديًا لإثارة الجدل الذي أحدثه سابقًا في الحفل الذي أحيته في الكويت.

فبالعودة لشهر فبراير الماضي من هذا العام، اعتمدت إليسا فستانًا أنيقًا من توقيع مصمم الأزياء إيلي صعب، تميَّز بالترتر البراق، في حين جاء بفتحة صدر على شكل حرف V؛ وهو ما أثار غضب الجهة الرقابية التي طلبت من الفنانة تعديل الفستان ليكون مناسبًا للحفل.

ونظرًا لقصر الوقت، حاولت إليسا تغكية الفتحة بخصلات شعرها المموجة، إذ حرصت على إسدال شعرها فوق المنطقة.



