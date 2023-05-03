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رحمة رياض تدافع عن شقيقها الذي تبرأ منها.. وتعرب عن حبها لإليسا

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 03 أيّار / مايو 2023 - 10:03
رحمة رياض
رحمة رياض

تطَّرقت الفنانة العراقية رحمة رياض للحديث عن واقعة تبرؤ شقيقها منها عبر مقطع فيديو نشره عبر مواقع السوشال ميديا. 

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رحمة رياض تسامح شقيقها الذي تبرأ منها

وأوضحت رياض خلال حلولها ضيفةً في برنامج "سهير شو" أنها سامحت شقيقها على فعلته بعد اعتذاره منها، واصفة إياه بـ"سندها في الحياة".

ولفتت إلى أنها شعرت بالصدمة في بادئ الأمر والحزن والقهر لما فعله، إلَّا أنها بررت تصرفاته بشعوره بالضغط من المجتمع المحيط به، الذي يستعمل أسلوب المعايرة، مُشيرةً إلى أن المجتمع العراقي صعب ويرفض حرية المرأة المطلقة.

 

وقال رياض: " "في البداية شعرت بالحزن والقهر، الفيديو الذي نشره عن التبرؤ كان مستفزا جدًا.. بالبداية شعرت بالقهر والجرح والحزن من حديثه عني، ولكن كنت أقول دائماً أنه مهما حدث يظل أخويا وسندي، وعندما أحتاجه سيقف بجانبي".

وأضافت: "بعدها سامحته عندما اعتذر لي على ما بدر منه فى فترة ما، من كل قلبي غفرت له وسامحته، لأني أعلم بمدى صدق اعتذاره، وأعلم وأقدر أيضًا الظروف والمجتمع الذي يعيش به، حيث إن المجتمع يظل ينتقد ويعيرون الأشخاص بأقاربهم".

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رحمة رياض

رحمة رياض تعرب عن حبها لإليسا

على صعيد آخر، أعربت رياض عن حبها الكبير للفنانة اللبنانية إليسا متمنيةً لقائها قريبًا، ودعت الله أن يمدها بالقوة والصحة والمزيد من النجاح.

وأوضحت أن العديد من الفنانين يشعرون بالغيرة تجاه إليسا، باعتبار أنها من أكثر النجوم شهرة ونجاحًا في الوطن العربي، مشددةً على أهمية تواحدها على الساحة الفنية على الصعيدين العملي والشخصي.
 

كلمات دالة:رحمة رياض

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