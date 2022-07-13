إليسا و أسامة الرحباني يطلقان أغنية (زهرة الياسمين)

طرحت الفنانة إليسا أغنيتها الجديدة (زهرة من الياسمين) التي تتعاون فيها مع الموسيقار أسامة الرحباني. أغنية (زهرة من الياسمين) من كلمات كمال القبيسي، موسيقى وتوزيع أسامة الرحباني

وتقول كلمات الأغنية: (نا أهلك أنا حبابك ، أنا العطر اللي ع تيابك، أنا الطيون والزيتون وصفحة بيضة بكتابك...)

وفور طرحها تصدرت الأغنية في قائمة تريند موقع (يوتيوب)، وحققت خلال ساعات قليلة قرابة ربع مليون مشاهدة.

وكانت الفنانة اليسا قد هنأت متابعيها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات والتغريدات (تويتر) بمناسبة حلول عيد الأضحي المبارك.

وجاءت التغريدة كالتالي:(أضحى مبارك وكل عام وأنتم بألف خير. وعسى كل تضحياتكم وصلواتكم تكون مستجابة ويكون هالعيد خير على أوطاننا وأهلها).