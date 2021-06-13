إليسا تصدم الجميع بشكلها الجديد.. عمليات الشد أتت نتائجها

أثارت المغنية اللبنانية "إليسا" موجة من الجدل بسبب ملامحها المختلفة في صورة شاركتها عبر حسابها على موقع "تويتر" ترويجًا لحفلها القادم في العاصمة السعودية الرياض إلى جانب الفنان اللبناني وائل كفوري.

شاركت إليسا متابعيها صورة مُقربة لوجهها بدت فيها بشكل مختلف للغاية وبملامح أكثر نعومة ودون أي خطأ، وأرفقتها بتعليق: "إني أعد الأيام حتى نجتمع مجدداً لأغني مع جمهوري السعودي في ​الرياض​”.

Can't wait to meet you all again after such a long time my Saudi lovely people! See you there@GEA_SA@Enjoy_Saudi@RotanaMusic@Waelkfoury pic.twitter.com/HNimyet4xp — Elissa (@elissakh) June 12, 2021

وقبل فترة، أعلنت الصحافية هنادي عيسى عبر حسابها على "تويتر"، أنّ إليسا قد أجرت عملية شدّ للوجه وعادت "بنت عشرين".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن إعجابهم بمظهرها الجديد، في حين أعرب آخرون عن تفاجئهم لمظهرها المغاير حتى أن البعض لم يعرفها.

علَّقت أحداهن: "سالي تخيلي ماعرفتها الا من الاسم والله، تغيرت صح ولا انا فيني شي؟".

سالي تخيلي ماعرفتها الا من الاسم والله 😭😭 تغيرت صح ولا انا فيني شي؟ — لينا ✨ (@lina_hrb32) June 12, 2021

وكتبت أخرى: "عنجد معرفتكي، شو ه جمال".

عنجد معرفتكي

شو ه جمال — Sandra 🎼ELissa (@DenecheSandra) June 12, 2021

وأشادت إحداهن بجمالها، فكتبت: "كل الحظ لالج حبيبتي بس شنو بخصوص الجمااااال والحلاوة والطعامة، الله يحميج حبيبة قلبي من العين وموفقه بالحفل وبكل خطواتج يا روح الروح".

كل الحظ لالج حبيبتي بس شنو بخصوص الجمااااال والحلاوة والطعامة😍😍😍😍😍 الله يحميج حبيبة قلبي من العين وموفقه بالحفل وبكل خطواتج يا روح الروح #اليسا_في_الرياض — 🎗Sheymah🎗 (@shelissyaweah) June 12, 2021

خلاف إليسا وتركي آل الشيخ

ويجدر الإشارة إلى أن إليسا كانت على خلاف مع رئيس الهئية العامة للترفيه بالسعودية تركي آل شيخ، حيث جرى شجار كلامي بينهما على موقع التغريدات البسيطة "تويتر" بعدما طالب المعجبون من آل الشيخ إقامة حفل لإليسا عقب إقامته حفلًا للفنانة المصرية شيرين، التي وصفها بـ"أميرة الإحساس".

ونشرت إليسا تغريدة استفزت آل الشيخ، وقالت: "عندما ترغبون بمشاهدتي في حفل، سيحدث ذلك في الوقت المناسب، لا تطلبوا هذا من أي شخص، لأن المكان الذي أستحق أن أتواجد فيه سأتواجد فيه". ليردّ آل الشيخ عليها بتعليق: "عشان كذا لم تستحقي أن تدعي".

ورد عليها آل الشيخ: "عشان كذا لم تستحقي أن تُدعي.. خليها حرة.. المملكة لايستحق أن يطأ ترابها الغالي إلا من يستحقه".

When you want to see me in concert, it will happen if the time is right. You don’t have to ask anyone for it because I am where I deserve to be https://t.co/lAwgfRFjIp — Elissa (@elissakh) September 24, 2019

وبعد إثارتها الجدل وغضب السعوديين، أضافت: "بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي".

وتابعت: "أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها والوقت الذي ترونه مناسباً لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة". ليسخر منها آل الشيخ بكتابته تعليقاً غير مباشر بعد دقائق، قال فيه: "أيوه كذا بوضوح.. أحب المملكة وفي الوقت اللي بنطلب فيه أنا جاهز".