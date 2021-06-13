  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. إليسا تصدم الجميع بشكلها الجديد.. عمليات الشد أتت نتائجها

إليسا تصدم الجميع بشكلها الجديد.. عمليات الشد أتت نتائجها

منشور 13 حزيران / يونيو 2021 - 08:07
إليسا
إليسا

أثارت المغنية اللبنانية "إليسا" موجة من الجدل بسبب ملامحها المختلفة في صورة شاركتها عبر حسابها على موقع "تويتر" ترويجًا لحفلها القادم في العاصمة السعودية الرياض إلى جانب الفنان اللبناني وائل كفوري.

اقرأ ايضاًإليسا تغني في أربيل ونفاذ التذاكر رغم سعرها الباهظ!إليسا تغني في أربيل ونفاذ التذاكر رغم سعرها الباهظ!

شاركت إليسا متابعيها صورة مُقربة لوجهها بدت فيها بشكل مختلف للغاية وبملامح أكثر نعومة ودون أي خطأ، وأرفقتها بتعليق: "إني أعد الأيام حتى نجتمع مجدداً لأغني مع جمهوري السعودي في ​الرياض​”.

وقبل فترة، أعلنت الصحافية هنادي عيسى عبر حسابها على "تويتر"، أنّ إليسا قد أجرت عملية شدّ للوجه وعادت "بنت عشرين".

وسارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن إعجابهم بمظهرها الجديد، في حين أعرب آخرون عن تفاجئهم لمظهرها المغاير حتى أن البعض لم يعرفها.

علَّقت أحداهن: "سالي تخيلي ماعرفتها الا من الاسم والله، تغيرت صح ولا انا فيني شي؟".

 

وكتبت أخرى: "عنجد معرفتكي، شو ه جمال".

وأشادت إحداهن بجمالها، فكتبت: "كل الحظ لالج حبيبتي بس شنو بخصوص الجمااااال والحلاوة والطعامة، الله يحميج حبيبة قلبي من العين وموفقه بالحفل وبكل خطواتج يا روح الروح".

 

خلاف إليسا وتركي آل الشيخ

 

ويجدر الإشارة إلى أن إليسا كانت على خلاف مع رئيس الهئية العامة للترفيه بالسعودية تركي آل شيخ، حيث جرى شجار كلامي بينهما على موقع التغريدات البسيطة "تويتر" بعدما طالب المعجبون من آل الشيخ إقامة حفل لإليسا عقب إقامته حفلًا للفنانة المصرية شيرين، التي وصفها بـ"أميرة الإحساس".

ونشرت إليسا تغريدة استفزت آل الشيخ، وقالت: "عندما ترغبون بمشاهدتي في حفل، سيحدث ذلك في الوقت المناسب، لا تطلبوا هذا من أي شخص، لأن المكان الذي أستحق أن أتواجد فيه سأتواجد فيه". ليردّ آل الشيخ عليها بتعليق: "عشان كذا لم تستحقي أن تدعي".

ورد عليها آل الشيخ: "عشان كذا لم تستحقي أن تُدعي.. خليها حرة.. المملكة لايستحق أن يطأ ترابها الغالي إلا من يستحقه".

وبعد إثارتها الجدل وغضب السعوديين، أضافت: "بشكرك معالي المستشار. مش مشكلتي إذا انفهم كلامي بطريقة مغايرة. على العموم، ما في شي بيغيّر من محبتي للشعب السعودي".

وتابعت: "أكّن كل محبة وتقدير للمملكة العربية السعودية ولشعبها والوقت الذي ترونه مناسباً لوجودي بينكم سأفعل بكل محبة". ليسخر منها آل الشيخ بكتابته تعليقاً غير مباشر بعد دقائق، قال فيه: "أيوه كذا بوضوح.. أحب المملكة وفي الوقت اللي بنطلب فيه أنا جاهز".

 

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...