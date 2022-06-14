إليك أبرز الأعمال الدرامية المرتقبة.. أحدهم مأخوذ عن المسلسل الأمريكي The Good Wife



بعد انتهاء موسم دراما رمضان، ينتظر المشاهدون باقة من المسلسلات الدرامية المتنوعة التي تضم نجومًا محترفين من كافة أنحاء الوطن العربي.



وهنا نعرض قائمة بالمسلسلات الدراما الجديدة:

1. مسلسل "لاوندري"



لا نمتلك العديد من التفاصيل حول العمل بعد، لكن الأهم أنه من بطولة الممثلة الكويتية، شجون الهاجري، والممثل الكويتي، عبدالله بو شهري، وهو من تأليف فهد العليوة،ـ وإنتاج جمال سنان، صاحب شركة ايغل فيلمز.

والجدير بالإشارة إلى أن العمل قيد التحضير، وسينطلق تصويره قريباً في الكويت؛ ففهد العليوة مشغول برسم ملامح العمل وحياكة أحداثه، فهو معروف بالتأني لتصل أعماله بسلاسة لكل بيت خليجي وعربي.







2. مسلسل "ست الحسن"



من المقرر عرض مسلسل "ست الحسن" خلال الفترة المقبلة على منصة "شاهد"، والذي يتناول العديد من القضايا الهامة التي تمس المجتمع ضمت إطار من التشويق والإثارة والصدمات المتتالية.

العمل، الذي صوِّرت حلقاته في دبي، من اخراج باسم شعبو وتأليف محمد وعلي عبدالحليم شمس، وسيؤدي أدوار البطولة الجمة هدى حسين، والنجوم آخرون من بينهم: عبدالمحسن النمر، وأحمد الجسمي، وسحر حسين، وهند البلوشي، وحبيب غلوم، وآلاء شاكر، وشيخة البدر، وسعاد علي، وهدى الغانم، وسعيد سالم، وحسن رجب وغيرهم.

وكانت هدى حسين قد أكَّدت أن العمل سيكون مختلفًا عما قدمته سابقًا، مُعربةً عن سعادتها بالتعاون مع نجوم العمل.

3. مسلسل "في مهب الريح"

أعلنت الفنانة التونسية هند صبري أنها ستشارك في بطولة المسلسل الدرامي الجديد "في مهب الريح"، والمأخوذ عن الدراما الأمريكية "The Good Wife"، والذي سينضم إليها في العمل كل من: الممثلة السورية جومانا مراد، وماجد المصري، وإياد نصار.

المسلسل مكوَّن من 45 حلقة، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، ومن المقرر عرضه نهاية العام الجاري.

أحداث مسلسل The Good Wife

تدور أحداث العمل الدرامي القانوني حول "إليشيا فلوريك"، زوجة المحامى العام "بيتر فلوريك"، الذي سجن بعد تورّطه في فضيحة فساد سياسي وجنسي كبيرة؛ ما يدفعها للعودة إلى عملها كمحامية، بعدما تخلَّت عنه للتفرغ لزوجها. ورغم محاولتها في إكمال حياتها، إلَّا أن تداعيات قضية زوجها تستمر بملاحقتها وتسبب لها المتلاعب.

ويسلط العمل الضور على النساء اللواتي لا يتوجب عليهم الخضوع لسيرة أزواجهن غير المشرفة.

