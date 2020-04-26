انتقادات بالجملة لـ ياسمين صبري.. والسبب "فرصة ثانية"!

تشارك الممثلة المصرية "ياسمين صبري" في الدراما الرمضانية للموسم الحالي بمسلسل "فرصة ثانية".

ما إن عرضت الحلقة الأولى من المسلسل حتى تلقت كم هائل من الانتقادات، أولها كانت سرعة الأحداث غير المنطقية إذ علق الجمهور على الموضوع بـ "في الحلقة الاولى : "تخطبت، تخانت، فركشت، هو يتزوج ، و يسيب مراتو يوم عرسو، و هي تعمل حادث؟؟؟؟ هوما نزلو الحلقة الاخيرة بالغلط ؟ وبعدين #ياسمين_صبري صبري وجه جميل بس التمثيل مش مقنعة خالص، خيبة امل من الحلقة الاولي #فرصة_ثانية"

في الحلقة الاولي : تخطبت، تخانت ، فركشت، هو يتزوج ، و يسيب مراتو يوم عرسو، و هي تعمل حادث؟؟؟؟ هوما نزلو الحلقة الاخيرة بالغلط ؟ وبعدين #ياسمين_صبري صبري وجه جميل بس التمثيل مش مقنعة خالص ، خيبة امل من الحلقة الاولي #فرصة_ثانية — louli (@IliIliami) April 24, 2020

كما تلقت الممثلة سلسلة انتقادات بسبب مشهد الحادث الذي أصابها، إذ انها دخلت المستشفى وخضعت لعملية إلا ان وججها ظهر بالمكياج الكامل وبدون أي علامات تشير إلى تعرضها لحادث، وعلق الجمهور على الموضوع بـ "المخرج:كاااات راح نعيد المشهد مره ثانيه عشان ادائك كان مقرف ياسمين:نقزتني يا رجل. فكرت ال make up باظ"

المخرج:كاااات... راح نعيد المشهد مره ثانيه عشان ادائك كان مقرف وخرا

ياسمين:نقزتني يا رجل. فكرت ال make up باظ#ياسمين_صبري#فرصة_ثانية pic.twitter.com/NtLmVUWJom — Oth99🇯🇴🇧🇪 (@Oth993) April 26, 2020

وهاجم البعض تمثيل ياسمين ووصفه بـ البارد وغير المقنع ومنهم من طالبها بأن تأخذ إستراحة لمدة سنة وتعمل أكثر على تطوير مهاراتها التمثيلية.

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