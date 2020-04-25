محمد العلوي يغرد خارج السرب بـ 3 مسلسلات رمضانية!

إعداد: صهيب الحديد

بدأت المنافسة الرمضانية على الساحة العربية بـ مسلسلات تحمل قصص وأحدث مختلفة في جعبتها ضمن حقب زمنية مختلفة.

الساحة الخليجية تشهد تواجد قوي على الخريطة الفنية العربية ضمن مسلسلات أثارت الجدل حتى قبل صدورها، وأكثر المسلسلات إثارة للجدل وتصدراً للحديث هو مسلسل "أم هارون" الذي يروي قصة التعايش الديني بين الديانات "الإسلامية، المسيحية، واليهودية" في دول الخليج.

الفنان الكويتي محمد العلوي الذي عَود الجمهور على كل ما هو جديد، يشارك في مسلسل "أم هارون" بدور شاب يقع في حب جارته اليهودية، ولكن ما مصير هذه العلاقة؟ خصوصاً في موضوع حساس وهو الديانة التي قد تصل لسفك الدماء حتى لا تختلط الأنساب..هذا ما ستكشفه الحلقات القادمة، إلا أن ما يمكن قوله أن قصة الحب بين محمد والفتاة التي تؤدي دورها الممثلة "روان مهدي" قد نالت بالفعل تفاعل كبير من رواد السوشال ميديا الذي أعجب بالقصة والأداء..

الوسيم الكويتي أيضاً يتواجد في مسلسل "مانيكان" من إخراج المبدعة "هيا عبد السلام"، ويؤدي دور رجل خسر زوجته ويكافح من أجل إبنته الوحيدة، الشخصية التي يؤديها محمد لأول مرة تتميز بنزاهة عالية "إذ أنه لا يقبل العمل في وظيفة كانت الواسطة سبباً في الحصول عليها، ويفضل أن يأخذ وظيفة عمل تتطلب مؤهلات علمية أقل من التي يملكها وبراتب قليل على أن يأخذ منصب بالواسطة"...كما أن الشخصية ما زالت تكن المشاعر للزوجة المتوفاة منذ مدة، لكن شهدنا شرارة حب بسيطة بينه وبين الشخصية التي تؤديها الممثلة "هيا عبد السلام" والأيام كفيلة بكشف الأحداث المنتظرة والتي ينتظرها الجمهور بفارغ الصبر.

أما المسلسل الثالث فيحمل إسم "كنا أمس" وهو مسلسل خليجي تدور أحداثه المنفصلة حول فرص التسامح وإمكانية المغفرة رغم الصعوبات, حول القدر ودوره في العلاقات، الماضي واشباحه. المسلسل يٌعرض ضمن أجواء السوشال ميديا وحياة المشاهير وبالأحرى كواليس حياة المشاهير.العلوي دوره ليس واضحاً بعد، إلا أننا بإنتظار ظهوره ضمن الحلقات القادمة لنرى أي شخصية يؤديها.

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