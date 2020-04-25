ميس حمدان تثير سخط المتابعين بـ إعجابها بالملابس الداخلية لـ إبن الجيران..فيديو!

حالة غضب شديد وهجوم حاد شنه رواد السوشال ميديا على الفنانة "ميس حمدان" على خلفية حملة دعائية قامت بها.

وفي التفاصيل، شاركت ميس فيديو عبر حسابها في إنستجرام لحملة دعائية خاصة بالملابس الداخلية للرجال، أما أغنية الحملة جاء فيها "إبن الغرام بغراموا مشغولة..عليه عضلات وقوة ورجولة..فنيلاته عضلاته بيجاماتوا حركاتو..بوكسراتواا"

الكلمات النابية التي في الأغنية على حسب وصف رواد السوشال ميديا كانت كفيلة بشن هجوم كبير ومطالبات بأخذ تدابير قانونية لحذف الإعلان ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذا الإعلان البذيء…

وكان من بين تعليقات الجمهور "بوكسراته ! وهو من الطبيعي البنت تشوف بوكرسات ابن جيرانها ! حسبي الله ونعم الوكيل فيكوا مفروض تكونوا قدوة ك فنانين مش تكونوا بهالشكل المخزي وللاسف كنت سعيد انك اصولك فلسطينية بس صدقيني فلسطيني بريئة من امثالك"..وأضاف أخر "كنتوا بتفكروا ف ايه و انتوا بتعملوا الاعلان ده والله"

هي #ميس_حمدان شافت بوكسرات ابن الجيران ازاي وعايزةتبقى قريبة منه زي فانلاته #هي_ميس_مالها_يا_جدعان — EMMSH (@EMMSH6) April 24, 2020

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