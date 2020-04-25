خادمة فيفي عبده تثير الجدل بعد حملها للضيف وتقبيله..فيديو!

ما يزال برنامج المقالب من تقديم النجمة "فيفي عبده" يثير الجدل سواء من ناحية المقالب أو ردة فعل الضيوف التي في أغلب الأحيان تكون ثقيلة ولكن مبررة نوعاً ما.

ضيف حلقة أمس كان الممثل المغربي "مالك أخميس"، وما لفت نظر الجمهور ردة فعل الخادمة التي أدت دور معجبة به وقامت بحمله ومحاولة تقبيله وطلبته للزواج…

الجمهور تداول المقطع بشكل واسع، وعلقوا على أسلوب الخادمة بطريقة كوميدية كما أن ردت فعل مالك أعجبتهم، إذ بدى هادئاً نوعاً ما.. إلا أن الأغلب إنتقد ما فعلته الخادمة وإعتبروه تجاوز للحدود وغير مبرر حتى لو كان مجرد مقلب كوميدي..

يذكر أن ضيفة حلقة أمس كانت النجمة المغربية وخريجة برنامج ستار أكاديمي "إبتسام تسكت"، وقد أثار رد فعلها جدل كبير بين رواد السوشال ميديا، إذ كانت قد ضربت الخادمة، وإستذكر الجمهور تصرفاتها ببرنامج ستار أكاديمي وأنها كانت عصبية منذ البداية.

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