إنجي خوري تثير الجدل بوشم إسم أدهم النابلسي على هذا الجزء من جسدها

فاجأت السورية إنجي خوري الجمهور بما فعلته للتعبير عن حبها للفنان الاردني المعتزل أدهم النابلسي .

وفي التفاصيل، نشرت إنجي على صفحتها الخاصة عبر موقع (إنستغرام) صورة لإصبعها الذي وشمت عليه اسم أدهم باللغة الانكليزية، وحرصت على الاشارة لحساب الفنان الاردني وارفقته بإيموجي قلب.

وتفاعل كثير من المتابعين مع خطوة إنجي هذه تجاه أدهم، مطالبينها بالإبتعاد عنه، وكان من التعليقات (تركيه بحالو تايب الزلمي، والله لو وشمتي اسمه ع جبينك مش رح يعبرك، عوفي تاب)

خوري كانت قد سجلت مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) تطلب خلاله الزواج من المطرب المعتزل أدهم النابلسي قائلة: ( إذا أدهم نابلسي تزوجني بلبس حجاب وأصلي وأتوب، وما بدي التليفون حتى، يؤبرني ما أجمله، بيقولوا إذا الشيخ تزوج واحدة لبسها مفتوح يدخل الجنة، ما بدك تدخل الجنة.. آدهم تقبل تتزوجني).