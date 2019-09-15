إنجي علي لزوجة معتصم النهار: "أنا بموت في جوزك"..فكيف ردت عليها؟

التقت الإعلامية المصرية إنجي علي مع الممثل السوري معتصم النهار وزوجته خلال حفل تسليم جوائز مهرجان الفضائيات العربية في دورته الـ10، ونقلت اللقاء الذي حصل فيما بينهم من خلال مقطع فيديو قامت بمشاركته عبر حسابها على إنستغرام.

وكان اللقاء مثيرًا للجدل، حيث قامت إنجي بالتعبير عن فرحتها برؤية معتصم النهار في المقطع المصور مع قبلات على الخدين، ووجهت الحديث إلى زوجته في البداية وقالت لها: "أنا عايزة أقولك أنا بموت في جوزك وبعشقه"، لترد عليها زوجته: "وهو كمان بيحبك".

واعتبر الجمهور الذي تابع الفيديو الخاص باللقاء، أن ردة الفعل من قبل إنجي كانت مبالغ بها نوعًا ما، إضافة إلى أن البعض انتقد تصرفها وكلامها مع الفنان معتصم النهار خاصة في حضور زوجته، فقال لها هذا المتابع: " مأفورة اوي وكلامك ورا بعضه من كتر الافورة بتاعتك ومخضوضين مش عارفين يردوا وبعدين ايه العشم الزيادة دا .. والله مستغربين داخلتك دي عليهم".

الجدير ذكره، أن الفنان معتصم النهار انضم مؤخرًا إلى طاقم الممثلين في فيلم "عقدة الخواجة" والذي يشارك في بطولته كل من الفنان أحمد الفيشاوي والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وهو قصة كريم فاروق وإخراج محمد حماقي وهو أولى تجاربه الإخراجية.

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