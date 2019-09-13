بعد رحلة من التكهنات:إعلان زواج عمرو دياب من دينا الشربيني

أعلنت الفنانة دينا الشربيني للمرة الأولى عبر مكتبها الإعلامي زواجها من عمرو دياب بعد رحلة من الشائعات، حيث أكد أنها تزوجت بالفعل من عمرو دياب، واصفا إياها فى بيان صحفي بـ (زوجة عمرو دياب، حسب موقع صدى البلد.

و تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، أثناء إحيائه إحدى حفلات الزفاف، بفندق في القاهرة الكبرى، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.



وظهر الهضبة في الفيديو، وهو بجانب العروسين، ويغني أغنية (يوم تلات)، التي تم تسريبها مؤخرًا، وينادي على زوجته الفنانة دينا الشربيني، ليظهر في الفيديو صوت الإعلامية بوسي شلبي، وهي تقول: (قولي له أنتي بالثلاث بنات).

