  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. إنطلاق مهرجان فينيسيا السينمائي.. وإطلالات شبه عارية على السجادة الحمراء

إنطلاق مهرجان فينيسيا السينمائي.. وإطلالات شبه عارية على السجادة الحمراء

هيا أبو جبارة

هيا أبو جبارة

منشور 01 أيلول / سبتمبر 2022 - 01:27
مهرجان فينيسيا السينمائي
مهرجان فينيسيا السينمائي

انطلقت يوم أمس الاربعاء فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لدورته الـ 79 لعام 2022، في مدينة فينيسيا في إيطاليا.

اقرأ ايضاًنجمة هوليوودية شهيرة بحالة خطرة بعد اشتعال النار في سيارتها.. فيديونجمة هوليوودية شهيرة بحالة خطرة بعد اشتعال النار في سيارتها.. فيديو

تفاصيل مهرجان فينيسيا السينمائي

شهد المهرجان السينمائي العالمي حضور مجموعة كبيرة من نجوم العالم للسينما وذلك بعد التأجيلات التي تعرّض لها المهرجان بسبب انتشار فيروس كورونا في السنوات الماضية.

وظهرت السيدة الأولى السابقة في أمريكا هيلاري كلينتون على السجادة الحمراء، حيث حرصت على حضور افتتاح المهرجان رفقة داريو فرانشيسكيني وذلك لحضور العرض الأول لفيلم White Noise.

وكان أبرز الحضور في المهرجان السينمائي مجموعة من النجوم ومنهم آدم درايفر وجودي تيرنرسميث وجوليان مور وغيرهم.

مهرجان فينيسيا السينمائي

إطلالات النجمات في مهرجان فينيسيا السينمائي

تألّقت نجمات السينما العالمية على السجادة الحمراء، وغلب طابع الإطلالات شبه العارية للنجمات على المهرجان العالمي، فقد ظهرت النجمة العالمية "غريتا فيرو" بإطلالة شبه عارية وهي ترتدي فستان من المخمل الأسود من الأسفل بينما من الأعلى كان عبراة عن شيفون ضيّق مع وضع اكسسوار على صدرها العاري لتغطيته.

اقرأ ايضاًنجمة هوليوودية شهيرة بحالة خطرة بعد اشتعال النار في سيارتها.. فيديوجوني ديب حرباء هوليوود.. يكشف عن موهبه جديدة يجنها منها الملايين

أما النجمة العالمية ماريا كاريا بوسكونو فجاءت إطلالتها صادمة أيضًا فقد ارتدت فستان كامل من الشيفون الأسود، والذي أظهر جسدها العاري حيث كانت ترتدي مشد من الأسفل أما صدرها فقد بقي عارياً تماماً.

 

كلمات دالة:مهرجان فينيسيا السينمائيأخبار المشاهيرأعمال المشاهيرإطلالات المشاهير

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...