إنطلاق مهرجان فينيسيا السينمائي.. وإطلالات شبه عارية على السجادة الحمراء

انطلقت يوم أمس الاربعاء فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي لدورته الـ 79 لعام 2022، في مدينة فينيسيا في إيطاليا.

تفاصيل مهرجان فينيسيا السينمائي

شهد المهرجان السينمائي العالمي حضور مجموعة كبيرة من نجوم العالم للسينما وذلك بعد التأجيلات التي تعرّض لها المهرجان بسبب انتشار فيروس كورونا في السنوات الماضية.

وظهرت السيدة الأولى السابقة في أمريكا هيلاري كلينتون على السجادة الحمراء، حيث حرصت على حضور افتتاح المهرجان رفقة داريو فرانشيسكيني وذلك لحضور العرض الأول لفيلم White Noise.

وكان أبرز الحضور في المهرجان السينمائي مجموعة من النجوم ومنهم آدم درايفر وجودي تيرنرسميث وجوليان مور وغيرهم.

إطلالات النجمات في مهرجان فينيسيا السينمائي

تألّقت نجمات السينما العالمية على السجادة الحمراء، وغلب طابع الإطلالات شبه العارية للنجمات على المهرجان العالمي، فقد ظهرت النجمة العالمية "غريتا فيرو" بإطلالة شبه عارية وهي ترتدي فستان من المخمل الأسود من الأسفل بينما من الأعلى كان عبراة عن شيفون ضيّق مع وضع اكسسوار على صدرها العاري لتغطيته.

أما النجمة العالمية ماريا كاريا بوسكونو فجاءت إطلالتها صادمة أيضًا فقد ارتدت فستان كامل من الشيفون الأسود، والذي أظهر جسدها العاري حيث كانت ترتدي مشد من الأسفل أما صدرها فقد بقي عارياً تماماً.