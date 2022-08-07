نجمة هوليوودية شهيرة بحالة خطرة بعد اشتعال النار في سيارتها.. فيديو

تعرّضت النجمة الهوليوودية الشهيرة "آن هاش" إلى حادث سير مروّع أدّى الى دخولها المستشفى وهي بحالة صحية خطرة في مدينة لوس انجلوس الأمريكيوة

تفاصيل حادث السير الذي تعرضت له آن هاش

أصدرت شرطة لوس أنجلوس تقرير أفادت به بأن هناك امرأة اصطدمت سيارتها بمنزل في حي مارفيستا في مدينة لوس انجلوس يوم الجمعة الماضية.

وتبيّن أن هذه المرأة هي النجمة الهوليوودية الشهيرة "آن هاش"، وكانت النيران قد اشتعلت في داخل السيارة لحظة اصطدامها في المنزل.

وكشفت ادارة الاطفاء في لوس أنجلوس انه تم العثور على النجمة الهوليوودية "آن هاش" داخل السيارة وهي مصابة بجروح وحروق خطيرة، الا أنه لم يصب أي شخص من سكان المنزل بالخطر

آن هاش محظوظة لأنها على قيد الحياة

كشفت مصادر مطلعة من شبكة CNN يوم السبت بأن آن ما تزال في وحدة العناية المركزة وهي محظوظة لأنها على قيد الحياة الا انها تعرضت لحروق شديدة جدًا

Here’s the now mangled vehicle owned by actress Anne Heche being towed away after speeding and crashing into a Mar Vista home and sparking a fire. @CBSLA pic.twitter.com/rRSqnM1YDt — Rachel Kim (@CBSLARachel) August 6, 2022

وعن سبب الحادث أكّد أحد الضباط في شرطة لوس أنجلوس بأن سيارة آن هاش كانت تسير بسرعة عالية وانحرفت عن الطريق واصطدم بالمنزل في الشارع، وكانت سيارات الاسعاف والاطفاء قد استغرقت وقت طويل للوصول الى مكان اندلاع النيران، كما كشفت بعض المصادر بأن هاش كانت في حالة سكر شديدة وتحت تأثير الكحول