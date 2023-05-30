إيدا أيجه تؤجّل حفل زفافها ليوم واحد لهذا السبب الغريب!

قررت النجمة التركية الشهيرة "إيدا أيجه" تأجيل حفل زفافها يوم واحد فقط حيث أنه كان من المقرر أن يقام الحفل في يوم 20 يونيو لكن تم تأجيله الى يوم 21 يونيو.

سبب تأجيل حفل زفاف نجمة التفاح الحرام الفنانة إيدا أيجه



وكشفت الصحيفة التركية "بيرسين" بأن إيدا أيجه أعلنت تأجيل حفل زفافها يوم واحد فقط حتى لا يتزامن مع يوم عيد ميلادها الـ 33 الذي يصادف يوم 20 يونيو.

ويبدو واضحاً بان ايدا أيجه تريد الاحتفال بيوم ميلادها بشكل منفصل عن يوم زفافها، بالرغم من ان بعض المشاهير يحرصون عادة على إقامة الاحتفالين في وقت واحد.

وتحظى الفنانة التركية بشهرة واسعة بعد نجاح مسلسل التفاح الحرام الذي شارف على الانتهاء بشكل نهائي، حيث تجسد فيه شخصية أساسية وهي يلدز، ولفتت إيجه الأنظار بموهبتها وخفة ظلها.

وعلى صعيد متصل تم الغاء مشروع فيلم إيدا القتبس عن شخصية يلدز من مسلسل التفاح الحرام دون الكشف عن السبب.

ايدا أيجه تعلن خطوبتها

وكانت النجمة التركية "ايدا أيجه" قد احتفلت قبل عدة أشهر بـ خطوبتها على حبيبها "بورهان تونجر" بعد علاقة حب جمعتهما منذ ما يقارب الـ 4 سنوات.

وبالرغم من تتبع الاعلام لهم بسبب أخبار انفصالهما التي تنتشر بين فترة وأخرى، إلا أنهما تجاهلا أمر الصحافة وأكّدا بان علاقتهما مستمرة حتى أعلنا خطوبتهما في شهر نوفمبر الماضي، وتستعدّ نجمة التفاح الحرام للاحتفال بزفافها في شهر يونيو المقبل.