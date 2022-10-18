إيدا أيجه تحصد هذه الجائزة خلال حفل موريكس دور .. وتستمتع في لبنان

أقيم حفل توزيع جوائز موريكس دور في دورته الـ 21 يوم الأحد الماضي، وذلك في كازينو لبنان في العاصمة اللبنانية بيروت، وحمل الحفل في هذا العام شعار "انهض يا لبنان".

وخلال الحفل تم تكريم العديد من نجوم الوطن العربي ومشاهير الفن بأكمله من دول مختلفة مثل مصر، سوريا، لبنان، بالإضافة لتكريم نجمة تركية في هذا الحفل المهم.

ايدا أيجه تحصد جائزة النجمة المميّزة في الـ موريكس دور

حصلت النجمة التركية "ايدا أيجه" على جائزة الممثلة التركية المميزة لهذا العام وذلك في حفل الموريكس دور في بيروت، وتم تكريمها بسبب شخصية يلدز التي قدمتها في مسلسل "التفاح الحرام" الذي يحقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي بشكل خاص.

وتألقّت ايجه في الحفل بإطلالة مميزة حيث ارتدت فستان بقصة الباكلس باللونين الابيض والأسود ، بالإضافة الى تسريحة شعر بسيطة ومكياج خفيف، حيث تركت شعرها منسدلًا مع إكمال إطلالتها بالإكسسوارت.

ايدا أيجه تستمتع في لبنان

كشفت الفنانة التركية نجمة مسلسل التفاح الحرام، عن قضائها وقت ممتع في لبنان، حيث حرصت على زيارة بعض الأماكن والتعرف على لبنان بشكل أقرب.

وشاركت ايدا عدد من الصور خلال زيارتها وأرفقت هذه الصور بتعليق: "بالرغم من مرور لبنان بالكثير من الأحداث الصعبة في العامين الماضيين، إلا أن هذه الدولة تشع بالسعادة، وتأثّرت جدًا بما سمعته من الشعب اللبناني، شكراً مرة أخرى لاستضافتكم، ولحبكم الكبير لي"