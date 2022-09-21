إيزرا ميلر يدّعي بأنه المسيح ويحارب الشياطين.. فما هو مصير فيلم The Flash

أثار النجم الهوليوودي الشهير "إيزرا ميلر" جدلًا كبيرًا بين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته الأخيرة المثيرة خلال مقابلة له مع مجلة فانيتي فير.

إيزرا ميلر يدّعي بأنه المسيح

كشفت المجلة العالمية "فانيتي فير" بأن النجم الهوليوودي صرّح خلال مقابلته الأخيرة بأشياء صادمة بشكل كبير وكان أبرزها ادعائه بأنه المسيح.

وقال إيزرا خلال المقابلة بانه المسيح كما أن الماسونية تقوم بإرسال الشياطين من أجل محاربته وقتله ولكنّه يعمل بكل جهده من أجل هزيمتهم والقضاء على الشر، وأوضح إيزرا خلال المقابلة بأنه حين يتزوّج حبيبته والتي تُدعى توكاتا ستقوم القيامة بأكملها على البشر.

ردّة فعل شركة وارنرالمنتجة لفيلم The Flash

يبدو واضحاً بان شركة وارنر وهي الشركة المنتجة لفيلم The Flash والذي يؤدي فيه النجم الشهير "إيزرا ميلر" دور البطولة ستدخل في أزمة بعد هذه التصريحات التي وصفت بالمثيرة للجدل.

وبحسب بعض المصادر إن شركة وارنر بدأت التفكير بجديّة حول مصير فيلم The Flash والذي من المقرر عرضه في نهاية الصيف الحالي، بالرغم من انه تم الانتهاء من تصوير الفيلم والذي كلف ميزانية ضخمة وصلت إلى 200 مليون دولار.

إيزرا ميلر يعترف بإصابته بمرض نفسي

أكّدت العديد من المصادر المقربة من النجم العالمي بأن النجم الهوليوودي يُعاني من مشاكل عقلية ونفسية، حتى أنه يُعاني من مرض جنون العظمة.

وخلال وقت سابق كان إيزرا ميلر قد اعترف بأنه يعاني من ممشاكل في العقل وأنه كان يمرّ بفترة شديدة وأزمات نفسية معقّدة ولكنّه خضع للعلاج، وبعد هذه التصريحات الأخيرة أشار البعض إلى أن المرض عاد للفنان العالمي.