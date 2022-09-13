مارفيل تطرح عمل يضم بطلة خارقة اسرائيلية.. اسم الشخصية يثير غضب الجمهور العربي

أثارت استوديوهات مارفيل العالمية ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن اعلنت عن استعدادها لطرح عمل جديد يضم بطلة اسرائيلية خارقة خلال العمل الجديد القادم والذي يحمل اسم Captain America: New World Order.

تفاصيل طرح مارفيل شخصية بطلة اسرائيلية خارقة

أعلنت الشركة العالمية يوم السبت الماضي أنها ستقدّم شخصية بطلة اسرائيلية خارقة لاول مرة في أحدث اصدارات مارفيل للأفلام، وهو فيلم Captain America: New World Order والمقرر إصداره يوم 3 مايو لعام 2024.

واختارت شركة مارفيل العالمية النجمة الاسرائيلية "شيرا هاس" وذلك لأداء دور البطلة الخارقة والتي تم اختيار اسم "صبرا" في الجزء الجديد من سلسلة "كابتن أميركا".

وستلعب النجمة شيرا هاس دور البطلة الخارقة صبرا والتي تنضم الى جهاز الموساد الاسرائيلي للتدرّب على استخدام قوّاها الخارقة، وتقول تفاصيل القصة بأن صبرا تفقد ابنها في عمل ارهابي، لذلك ستقوم بالتمرّد على قادتها من أجل الانتقام.

تفاصيل شخصية صبرا

تحمل البطلة الخارقة الاسرائيلية شعار نجمة داوود على زي السوبر هيرو الخاص بها، كما أن النجمة تتمتّع بالسرعة وخفة الحركة والطيران باستخدام الزي الخاص بها.

وتمتلك شخصية صبرا في العمل أساور على يديها تطلق منه نبضات لطاقة مدمرة، وسيظهر الى جانب شخصية صبرا الدكتور صموئيل ستيرنزوالذي ظهر خلال سلسلة افلام The Incredible Hulk ليكرر نفس دوره.

اسم الشخصية يثير غضب الجمهور العربي

وأثار استخدام اسم صبرا للشخصية حالة من الغضب الشديد بين الجمهور العربي، وذلك لاعتبارها ترمز إلى مجزرة صبرا وشاتيلا التي وقعت في مخيم صبرا للاجئين الفلسطنيين.