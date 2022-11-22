إيفانكا ترامب تستمتّع بزيارة الأهرامات في مصر رفقة عائلتها.. صور

شاركت ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "إيفانكا ترامب" مجموعة من الصور كشقت من خلالها استمتاعها بعطلتها التي تقضيها مع عائلتها رفقة زوجها واطفالها في مدينة الجيزة في مصر.

إيفانكا ترامب تستمتع بزيارة الإهرامات في مصر

ونشرت "إيفانكا ترامب" مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها رجل الأعمال الشهير "جاريد كوشنر" واطفالها الثلاث وهي تستمتع بجمال الآثار في مدينة الجيزة في مصر.

وظهرت ايفانكا في الصور رفقة أطفالها وزوجها يتمتعون بزيارة الأهرامات، كما شاركت صور خلال ركوبها مع عائلتها الأحصنة هناك وارتدوا الملابس العربية التي يتميّز بها البدو في مصر "الحطات".

وعلّقت ايفانكا على الصور التي شاركتها مع جمهورها: "يوم خاص في الأهرامات.. خاص جداً لأننا سنكتشف جمال جمهورية مصر لأول مرة رفقة عائلتي".

ايفانكا تحضر زفاف شقيقتها تيفاني

حضرت إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر حفل زفاف شقيقتها تيفاني ترامب والذي أُقيم في المنتجع الخاص بعائلة ترامب، حيث كان حفل الزفاف بلمسات لبنانية فقد ارتدت العروس فستان من لمسات المصمم اللبناني "إيلي صعب".

كما أن زوجها رجل الأعمال "مايكل بولس" هو من أصول لبنانية عربية، وساعدت ايفانكا شقيقتها الصغرى في التحضير لحفل الزفاف الضخم.