إيقاف وديع الشيخ بعد اقتحامه مشفى لرؤية والد زوجته

تصدر اسم الفنان اللبناني وديع الشيخ محرك البحث "غوغل" ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد توقيفه من قبل مخابرات الجيش اللبناني إلى جانب عدد من الأشخاص، على خلفية اقتحامهم قسم الطوارئ بالسلاح.

توقيف وديع الشيخ

توجَّه وديع ومرافقيه إلى مستشفى الراعي جنوب مدينة صيدا، ونتيجة خلافات بينهم وبين أمن قسم الطوارئ، عملت المخابرات العسكرية مصادرة كمية من الأسلحة كانت بحوزتهم.

ووفق ما نقلته المواقع الإخبارية، أقدم مدعي عام الجنوب رهيف رمضان بتوقيف وديع الشيخ في المحكمة العسكرية، إلَّا أن محامي الفنان أكَّد أنه سيجري تحويله إلى مخفر مغدوشة ليفرج عنه لاحقًا، لاسيما أن السلاح الذي ضبط برفقته مرخَّص، ولا مذكرة توقيف في حقه.

تفاصيل حادثة توقيف وديع الشيخ

وحول تفاصيل الحادثة، كان الشيخ متوجِّهًا لزيارة والد زوجته عقب خضوعه لعملية جراحية طارئة بسبب إصابته بكسور في الورك، وأراد ومن معه دخول إلى غرفة العمليات، إلَّا أنه جرى منعهم،؛ ما أدى إلى وقوع حالة من التوتر والملاسنات بينهم وبين الأمن، لكن لم يجري أي عملية تخريب أو تكسير.

وشددت الإدارة إلى أنه لم يحصل أي اشتباك أو إصابات في قسم العمليات بين الأمن والفنان اللبناني.

والجدير بالإشارة إلى أن والد زوجة وديع الجيش قرر إخراجه من المشفى بعد ساعات قليلة من الحادثة.