وديع الشيخ يتعرض للإحراج.. والجمهور "نجوى كرم ما عملت عملتك"!

أثار تواجد الفنان "وديع الشيخ" في ساحة المظاهرات اللبنانية الجدل بعد ظهوره إلى جانب حراسه الشخصيين.

وديع الذي اقتحم البث التلفزيوني المباشر هو وحراسه بطريقة غير حضارية وتسبب بمضايقة المذيعة ومسؤول الكاميرا لإلقاء كلمة تفاجأ عندما سألته المذيعة "مين حضرتك؟" ليسحب أحد حراسه المايكرفون ويجيب "ما بتعرفي مين حضرتوا يعني"؟.

بدورها أخبرت المذيعة الفنان اللبناني مُباشرة أنها تضايقت مما قام به حرسه الشخصي وتأذت هي ومسؤول الكاميرا، ليجيبها "العالم عم دفش عليي"!

الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أثار سخرية الجمهور، ليعلق أحدهم "نجوى كرم ما عملت عملتك"!

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