وديع الشيخ يتعرض للإحراج.. والجمهور "نجوى كرم ما عملت عملتك"!

المطرب "وديع الشيخ" ينفعل بعد عدم تعرف المذيعة عليه وسط إنتقادات حول مشاركته في المظاهرة مع الحرس الشخصي 🙊 #وديع_الشيخ #لبنان #لبنان_ينتفض #عرب #مشاهير #جديد #إحراج #فنان #wadihelcheikh #arab #celebrity #new #demonstration #celebrity #lebanon🇱🇧

A post shared by البوابة (@albawabame) on Oct 20, 2019 at 12:27am PDT