ليليا الأطرش تتعرض للسخرية بسبب "كرشها"!

شاركت الممثلة السورية ليليا الأطرش صُورة جديدة لها عبر حسابها في انستقرام حيث يتابعها الملايين من معجبيها في العالم العربي.

ليليا والصُورة الجديدة تحولت لمادة ساخرة من بعد ما ظهر بطنها من فوق البنطلون بطريقة طبيعية، إذ أن رواد السوشال ميديا ربما اعتادوا على أن تكون صُور المشاهير مثالية بإستخدام الفوتوشوب وغيرها من التطبيقات، وكان أبرز التعليقات على الصُورة "كرشك برااا".

الفنانة السورية والتي عرفها الجمهور بدور لُطفية من مسلسل باب الحارة، تعرضت مؤخرًا لانتقادات واسعة بسبب ملابسها التي اعتبرها الأغلب "مكشوفة" و"خارجة عن المعتاد"، وكان أحد الفيديوهات قد أظهر ليليا وهي ترقص على شط البحر حيث تتواجد في دبي، وارتدت فستان جينز صيفي قصير أثناء تأديتها بعض الرقصات على أنغام أغنية الفنان المصري "عمرو دياب".

هذه ليست المرة الاولى التي تتعرض فيها ليليا للانتقادات، إذ أنها ومنذ فترة كانت قد شاركت صُور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير ووصفت وقتها الصُور بالجريئة والغير لائقة وعرضتها لانتقادات لاذعة، إضافةً إلى أن التغير الكبير في ملامحها وضعتها تحت الإنتقادات وهوس التجميل المبالغ فيه.

ليليا الاطرش تتجاهل حاتم علي!

كما هُوجمت ليليا بشدة لتجاهلها خبر وفاة المخرج السوري "حاتم علي"، إذ أنها لم توجه له أي نعي أو رسالة ولم تتواجد في مراسم الدفن على عكس زملائها الفنانين الذين حضروا من كافة البلدان العربية إلى سوريا لتشييع الجثمان. وخمن البعض وقتها أن السبب الحقيق لذلك هو رفض المخرج السوري أن تشارك ليليا في أحد أعماله الفنية. وما زاد الطين بلة وقتها، ظهور الأطرش بفيديو راقص بعد وفاة الراحل بأيام من داخل سيارتها غير مبالية بالحزن الشديد الذي كان يعيشه الوسط الفني.

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