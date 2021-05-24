نانسي عجرم تحذف صُورها من مواقع التواصل الإجتماعي...والجمهور يُعلن تضامنه!

من دون أي إنذار مُسبق، أقدمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على حذف صُور حساباتها الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعي حيث يتابعها الملايين من المُحبين الذين توجوها الأكثر متابعة بين فنانين العالم العربي.

عجرم والتي حُذفت صُورها لم يكن بسبب خطأ تقني أو تَعرض حسابها للتهكير، بل خطة تسويقية جديدة من أجل ألبومها القادم والذي سيكون العاشر في مسيرتها الفنية التي وصلت بها لحدود العالمية. جمهور الفنانة والذي أعلن حماسه وأطلق هاشتاق (#NancyIsComing) تضامنوا مع خطة فريق العمل وقاموا بحذف صُورهم من حساباتهم في تويتر وانستقرام.

بموووت فتحت تويتر ولقيتوا هيك فكرت النت معلق 🤣🤣🤣#nancyiscoming pic.twitter.com/iMZ7QJTyyi — صهيب (@sohaib962) May 24, 2021

أم البنات كان قد أعلنت منذ مدة أنها بصدد التحضير لإطلاق الألبوم الجديد والذي تعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين، والى الآن ليس واضحاً ما إذا كانت نانسي ستطرح أغنية سنقل قبل الألبوم أو أنها ستطلق فيديو كليب لهيت الألبوم أولاً ومن بعدها الألبوم كاملاً.

التحضيرات لإطلاق الألبوم الجديد.. بلّشت! pic.twitter.com/siGYpaUsNQ — Nancy Ajram (@NancyAjram) April 22, 2021

يذكر أن تقارير فنية كانت قد أفادت أن نانسي بصدد تقديم "دويتو" غنائي مع المطرب العراقي مصطفى العبد الله الذي اشتهر بأغنية "تعال" إلى جانب المطرب "علي جاسم" الذي سيشرف على تلحين العمل الغنائي ذي الطابع الرومانسي والإيقاع السريع. من جهته أكد مصطفى العبد الله وجود عمل فني قريب بين عجرم والعبدالله، لكن الصورة كاملة غير واضحة بعد، ولم يكشفت فيما ما إذ كان العمل دويتو أو في مجال الإخراج أو حتى الإنتاج.

آخر أعمال نانسي عجرم

بالحديث عن آخر أعمال الفنانة فقد أطلقت أغنية لعيد الأم والتي حملت عنوان "أمي" وتمكنت خلالها من تحقيق أكثر من 10.5 مليون مشاهدة تاركةً بصمة قوية في عالم أغاني الأمهات.

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