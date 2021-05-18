مودل روز وموقف مُحرج بعد أن أظهر شاب عضوه الذكري خلال بث لايف!

موقف مُحرج جديد تعرضت له الفتاة السعودية مودل روز بعد أن تفاجأت بأحدهم يخترق بث اللايف الخاص بها.

روز والتي كانت تتحدث مع معجبينها عبر حسابها في انستقرام كانت تستعد لإدخال أحدهم معها خلال البث كضيف وأثناء إستقبال الطلب فُوجئت بشاب يظهر عضوه الذكري للكاميرا. روز لم تستوعب الأمر أولاً وكان تعليقها "إيش هذا"...ومن بعدها بثواني أمسكت الهاتف وأغلقت الإتصال مع الشاب وعلقت بـ "أستغفر الله العظيم".

الجمهور بدوره تداول الفيديو عبر منصة تويتر وتصدر هاشتاق #مودل_روز التطبيق بعدة تغريدات كان منها "اللي قاعدين يتكلمون في روز وانها اساساً كريهه ومدري ايش البنت شدخلها بالي صار فالبث يعني حرفياً عقول عقيمة تفكير امانه حاولو تفتحون الابواب لعقولكم وتفكرون شوي"..وغرد آخر "الناس الي تنشرو تدرون وش ذنبه؟ مافي حياء كم بنت وكم ولد محافظين بيشفون من غير قصد اتقو الله اتقو الله والله عيب"

#مودل_روز

اللي قاعدين يتكلمون في روز وانها اساساً كريهه ومدري ايش البنت شدخلها بالي صار فالبث يعني حرفياً عقول عقيمة تفكير امانه حاولو تفتحون الابواب لعقولكم وتفكرون شوي — َ (@xilian0) May 18, 2021

طلاق مودل روز

من جهة أخرى، كانت روز قد تصدرت عناوين الصحافة خلال الفترة الماضية بعد أن أطل طليقها على الجمهور وكشف تفاصيل صادمة عن علاقتهما تخللها تهديدات القتل والسجن وغيرها من الأمور. رجل الأعمال السعودي محمد آل محمود أطلق تصريحات صادمة حول علاقتهما وكيف أنه كان الداعم الأول لـ روز وهو من تخلى عن أعماله وسافر معها إلى شيكاغو حتى تحقق حلمها إضافةً إلى إكمال دراستها الجامعية. حياة الثنائي كانت مستقرة حتى تدخل أحد الشبان في حياتها والذي يدعى "نيكولا" ويعمل في أحد البارات، كما وصفه بـ "مزدوج الميول الجنسية".

وقلب نيكولا حياة روز رأس على عقب وحولها لشخص آخر تماماً، وغيرت معاملتها مع زوجها وحتى أصدقائها المقربين وعلى الرغم من محاولة الجميع لإبعادها عن الشاب الجديد إلا أن الأمر باء بالفشل وانتهى برفع روز قضية طلاق ضد محمد آل محمود وما تزال القضية عالقة في محاكم كاليفورنيا.

أما روز فقد أطلقت مع الإعلامية مهيرة عبد العزيز وكشفت أنها تعرضت للغدر والخيانة من قبل طليقها وليس كما صرح هو أن الشاب الذي تعرفت عليه ويدعى نيكولا هو من قلب حياتها رأساً على عقب وحولها لشخص آخر تماماً، وجعلها تغير معاملتها مع زوجها وحتى أصدقائها المقربين وعلى الرغم من محاولة الجميع إبعادها عنه.

ليعود طليقها مجدداً ويرد عن طريق نشر آية قرأنية "ويل يومئذ للمكذبين" مشيراً إلى ما ذكرته روز من خيانة وكذب ونفاق، وتابع حول موضوع الكذب أن روز وصديقها تسببوا باعتقاله من قبل الشرطة بعد شكوى بتهمة محاولة قتل صديقها نيكول.

وتابع طليق روز أن الأخيرة كانت تقف أمام المنزل وتضحك على وضعه وقامت بتصويره وشاركت الفيديو مع المحامي بغاية إرساله إلى مكتب التأشيرات لمنعه من دخول البلد مجدداً. كما أضاف أن أصدقاء روز حالياً معروفين بسمعتهم السيئة والتي منها تجارة المخدرات، كما تابع أن سبب ابتعاد أصدقائها عنها هو ما فعلته بحق زوجها والادعاءات الكاذبة التي أطلقتها بحقه.

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