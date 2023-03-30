إيمان العاصي تتصدر الترند و رامز جلال يطلب السماح

البوابة-تصدرت الفنانة إيمان العاصي، تريند مؤشر البحث عبر موقع (جوجل)، بعد ظهورها في حلقة أمس من برنامج المقالب (رامز نيفر إند) للفنان رامز جلال، و التي حققت الحلقة صدى واسعا على منصات السوشيال ميديا.

ونشرت النجمة إيمان العاصي صورة تجمعها مع رامز جلال من خلال حسابها الشخصي (انستغرام)، وعلقت قائلة: (مش مسامحاك يا رامز)، وجاء ذلك عقب أن وجه لها الفنان رامز جلال، رسالة بعد انتهاء الحلقة، وكتب، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): (سامحيني يا إيمان الغسالة ملهاش أمان)

ووقعت الفنانة إيمان العاصي ضحية في مقلب غرفة (الغسالة)، حيث يبدأ التصوير بهدف افتتاح أحد المطاعم، ثم يهاجمها ثور داخل المطعم ويتم احتجازها في غرفة متحركة مثل الغسالة.