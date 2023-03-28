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إيمان العاصي تتصدر السوشال ميديا بعد زواج محمد رمضان عليها.. والمتابعون ينتقدون الأخير

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 28 آذار / مارس 2023 - 07:28
إيمان العاصي
إيمان العاصي

تصدر اسم الفنانة المصرية إيمان العاصي موقع التغريدات "تويتر"، بسبب زواج زواج محمد رمضان عليها مرتين في مسلسل "جعفر العمدة".

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محمد رمضان يتزوج للمرة الرابعة

في المسلسل، يفاجئ محمد رمضان، الذي يجسد شخصية "جعفر"، زوجاته الثلاث ( مي الكساب وإيمان العاصي ومنة فضالي)، بزواجه من "عايدة"، التي تؤدي دورها الفنانة زينة.

إيمان العاصي

إشادات بجمال إيمان العاصي في "جعفر العمدة"

وتساءل المتابعون عن الأسباب التي دفعت "جعفر" في الزواج مرتين على "دلال"، التي تؤدي دورها إيمان العاصي، لاسيما أنها تتمتع بجمال طبيعي ملفت، فكتب أحدهم معلّقًا: "محمد رمضان ايمان العاصي مش عجباه ف راح اتجوز عليها لا و مين ال عجبته زينه اما محمد سامي دا عليه شويه حاجات".

وأضافت أخرى: "الحاجة الوحيدة اللي عندي فيها مشاكل مع مسلسل محمد رمضان انه متجوز علي ايمان العاصي يسطا ازاي شخص عاقل يبقي متجوز ايمان العاصي و يتجوز عليها يسطا ازاي".

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واستذكر آخر خبر طلاق الفنان طارق صبري من إيمان العاصي وزواجه من شيري عادل، حيث كتب ساخرًا: "لكل من ينتقد جعفر العمده على زواجه ع ايمان العاصي.طيب ماهو ف الحقيقة الفنان طارق صبري طلق ايمان علشان يتجوز شيري عادل ايه رايكم بقي.".

إيمان العاصي

من جهة أخرى، انتقد الكثيرون بقاء إيمان العاصي على ذمة زوجها، رغم إقدامه على قتل شقيقها، وحبس الآخر، ومحاولته قتل شقيقها الثالث، حيث كتب مستهجنًا: "قتل أخوكى والتانى أتحبس بسببه وكان حيقتل التالت وحضرتك على زمته ليه رغم ان مافيش اولاد بينكم عشان تعيشى مجبوره وتربى الأولاد ..سأل أمرأه أن تختار بين أبنها وزوجها وأخوها ان تفديه من القتل فى جريمه أرتكبوها الثلاثه..قالت أفدى أخى".
 

كلمات دالة:إيمان العاصي

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