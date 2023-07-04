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إيمان العاصي تكشف عن تعرضها للتحرش: (جسمي بيوجعني)

سهير العابد

سهير العابد

تاريخ النشر: 04 تمّوز / يوليو 2023 - 05:17
إيمان العاصي
إيمان العاصي

البوابة-كشفت الفنانة إيمان العاصي عن تعرضها للتحرش و هي طفلة و الألم الذي خلفه الأمر في نفسها.

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و علقت إيمان العاصي على المضايقات و واقعة التحرش التي تعرضت لها و هي طفلة قائلة: (شيء مقرف وجوده و نفسه في البيت، وأنا مستخبية في الأوضة بموت و جسمي بيوجعني).

إيمان العاصي
من جهة أخرى، خطفت الفنانة المصرية إيمان العاصي أنظار جمهورها و متابعيها عبر حسابها على تطبيق (انستغرام) بعد نشرها صوراً من إجازتها الصيفية.

وظهرت إيمان العاصي بالصور بمايوه باللون الأسود مكشوف الصدر، فيما لم تضع المكياج و اعتمدت على الشعر المموج وتركته منسدلاً على كتفيها.


 

كلمات دالة:إيمان العاصي

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