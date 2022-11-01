إيمي سمير غانم تثير شائعات حملها في أحدث ظهور.. ومتابعوها يباركون

أثارت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم التكهنات بشأن حملها خلال تواجدها في العرض الخاص لفيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة زوجها النجم المصري حسن الرداد.

شائعات حمل إيمي سمير غانم

شاركت إيمي سمير غانم متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة تجمعها بحسن الرداد أمام البوستر الدعائي لفيلمه، إلَّا أن طريقة وقوفها وتخبئت بطنها بحقيبة يدها أثارت تكهنات حملها بطفلها الأول، كما أن الزيادة الملحوظة في وزنها اعتبره البعض دليلًا على كلامهم.

وانهالت التعليقات على صورتها بين مبارك ومتساءل، فعلَّق إحداهن: "إيمي أنت حامل، أستطيع رؤية هذا"، وأضافت أخرى: "مبينة حاااامل و متاكدة على عموووم الف مبرووووك ايمي و فرحتلك بزاف".

وباركت إحداهن لها، مُعلقة: "يارب يخليكوا لبعض ويرزقكم بالذرية الصالحة"، وتابعت أخرى: "و الله انك حامل.. الله يحفظكم و يكمل عليكم بالخير و التيسير".