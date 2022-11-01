  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. إيمي سمير غانم تثير شائعات حملها في أحدث ظهور.. ومتابعوها يباركون

إيمي سمير غانم تثير شائعات حملها في أحدث ظهور.. ومتابعوها يباركون

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 01 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 12:59
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

أثارت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم التكهنات بشأن حملها خلال تواجدها في العرض الخاص لفيلم "تحت تهديد السلاح" بطولة زوجها النجم المصري حسن الرداد.

اقرأ ايضاًإيمي سمير غانم تفاجئ الجميع بخسارة وزنها.. وترتدي ملابس الصلاةإيمي سمير غانم تفاجئ الجميع بخسارة وزنها.. وترتدي ملابس الصلاة

شائعات حمل إيمي سمير غانم

شاركت إيمي سمير غانم متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" صورة تجمعها بحسن الرداد أمام البوستر الدعائي لفيلمه، إلَّا أن طريقة وقوفها وتخبئت بطنها بحقيبة يدها أثارت تكهنات حملها بطفلها الأول، كما أن الزيادة الملحوظة في وزنها اعتبره البعض دليلًا على كلامهم.

إيمي سمير غانم

وانهالت التعليقات على صورتها بين مبارك ومتساءل، فعلَّق إحداهن: "إيمي أنت حامل، أستطيع رؤية هذا"، وأضافت أخرى: "مبينة حاااامل و متاكدة على عموووم الف مبرووووك ايمي و فرحتلك بزاف".

اقرأ ايضاًإيمي سمير غانم تفاجئ الجميع بخسارة وزنها.. وترتدي ملابس الصلاةدنيا و إيمي سمير غانم تلتقيان بوالديهما الراحلين في الرياض!

وباركت إحداهن لها، مُعلقة: "يارب يخليكوا لبعض ويرزقكم بالذرية الصالحة"، وتابعت أخرى: "و الله انك حامل.. الله يحفظكم و يكمل عليكم بالخير و التيسير".

 

كلمات دالة:إيمي سمير غانم

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...