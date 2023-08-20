إيمي سمير غانم تعود للسينما بعد غياب 6 سنوات.. وحسن الرداد بطل العمل

استأنفت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم نشاطاتها الفنية بعد غياب عن الساحة الفنية دام 6 سنوات، إذ كان آخر أعمال السينمائية فيلم "علشان خارجين".

إيمي سمير غانم تشارك في فيلم "بلوموندو"

وستعود إيمي بفيلم "بلوموندو" كضيفة شرف إلى جانب زوجها الفنان المصري حسن الرداد، الذي يجسد دور البطولة في العمل.

وأوضحت تقارير صحفية أن الرداد حثَ وشجع زوجته في الانضمام للعمل، الذي ستشارك فيه الفنانة المصرية يسرا، وهو ما وافقت عليه إيمي.

وتدور أحداث الفيلم، المقرر عرضه في نهاية العام الجاري، في إطار من الكوميديا الاجتماعية، إذ يناقش معاناة الشباب بعد فترة الزواج، وكيف يتطلعون للعودة إلى حياة العزوبية مجددًا.



