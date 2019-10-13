إيمي طلعت زكريا تكشف عن وصية والدها الفنان الراحل

كشفت إيمي عن وصية والدها الفنان الكوميدي الراحل طلعت زكريا، والذي فارق الحياة الأسبوع الماضي عن عمر يناهز الـ58 عامًا وذلك بعد أن تم نقله للمستشفى على إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، ليتم الإعلان فيما بعد عن وفاته بشكل رسمي.

ونشرت إيمي طلعت زكريا عبر حسابها على موقع إنستغرام وصية والدها والتي قالت بأنه أوصاها بها قبل رحيله عن الحياة بـ4 أيام، وعلقت قائلة: "عيد ميلادي كمان كام يوم، وعد عليا عمر ما هحتفل به من بعد ما كنت بتحتفل معايا به كل سنة، لغاية السنة اللي فاتت".

وتابعت: "انت قلبك حاسس يا حبيبي، لسه كنت بتقولي بلاش تعمليه السنة دي قبل ما تموت بـ4 أيام علشان مش هتكون معايا..ربنا يرحمك يا أغلى الناس مفيش بعدك يا بابا".

وكان الفنان الكوميدي الراحل طلعت زكريا، قد ترك بصمة في عالم الفن والسينما المصرية، ولا يمكن أن ينسى الجمهور أبرز "الإفيهات" الخاصة به والتي أضحكت ولا زالت تضحك الكثيرين، مثل دوره في "غبي منه وفيه"، ودوره في "حاحا وتفاحة و"أوعى وشك" والعديد من الأعمال الأخرى.

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