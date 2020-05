حمو بيكا يعترف بتعاطي المخدرات وعلاقته براقصة..وإيناس الدغيدي تحت الهجوم بسبب سخريتها منه!

حمو بيكا يعترف أنه كان يتعاطى المخدرات وقد أقلع عنها منذ ٨ سنوات #حمو_بيكا #مصر #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن

A post shared by البوابة (@albawabame) on May 5, 2020 at 4:19pm PDT