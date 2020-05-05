حمو بيكا يعترف بتعاطي المخدرات وعلاقته براقصة..وإيناس الدغيدي تحت الهجوم بسبب سخريتها منه!

حل الفنان الشعبي حمو بيكا ضيفاً على برنامج إيناس الدغيدي "شيخ الحارة والجريئة".

عدة أمور كشفت خلال الحلقة وعلى رأسها إعتراف بيكا بتعاطيه المخدرات سابقاً وأضاف أنه أقلع منذ 8 سنوات عن التعاطي ودعى الشباب للإبتعاد عنها لما لها من أضرار على صحة الشخص..

المفاجأة الأخرى كشف عنها "شيخ الحارة"، إذ أن حمو كان على علاقة مع راقصة وهي التي كانت تصرف عليه قبل أن تحدث مشاجرة كبيرة بينهما، وعندما واجه شيخ الحارة المطرب الشعبي بالأمر إرتبك وعلامات القلق كانت واضحة عليه والسبب "خوفه من زوجته"، إذ علق بـ "ميصحش الكلام ده أنا رجل متجوز والموضوع كان قبل الجواز بفترة كبيرة"..

من جهة أخرى، هاجم الجمهور إيناس بسبب طريقة تعاملها مع حمو التي وصفت بغير المحترمة ومن دون ذوق، كما أنها سخرت من غنائه وبدأت بالضحك بطريقة مستفزة.



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