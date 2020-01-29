إيهاب توفيق لمنتقدي حفله في الملهى الليلي بعد وفاة والده: "لا تعرفون شيئًا عن حياة الفنان"!

تعرّض الفنان المصري إيهاب توفيق للكثير من الانتقادات خلال الأيام الماضية، وذلك على خلفية إحيائه لحفل غنائي في أحد الملاهي الليلية في مصر ولم يكن قد مر إلا فترة قليلة على وفاة والده الذي راح ضحية حريق نشب في فيلته وتعرض على إثره للاختناق.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أن تفاعل إيهاب توفيق خلال الحفل الذي قدمه وابتسامته العريضة وعدم ظهور أي مظاهر حزن على وفاة والده، جعلته وسط عاصفة من الانتقادات اللاذعة، وهو ما جعله يخرج عن صمته بحسب بعض التقارير الصحفية ويرد على كل منتقديه قائلًا لهم:

"الفنان مثقل بالالتزامات وعليه الوفاء بها، ومن يتحدثون عن الحفل لا يعرفون شيئًا عن التزامات الفنان وحياته، كان علي الالتزام بإحياء حفل وفق عقدي مع الشركة المنظمة".





من جهة أخرى، كان آخر ظهور للراحل والد الفنان إيهاب توفيق، في الحلقة التي حل فيها ضيفًا على برنامج "مساء dmc"، والتي غنى فيها لنجله احتفالًا بالعام الجديد أغنية "على كيفك ميل".

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