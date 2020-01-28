من بينهن نانسي عجرم.. نجمات تستعدن لإطلاق ألبومات جديدة في 2020!

سيشهد العام الحالي 2020 ثورة فنية ومنافسات حامية بين نجمات الصف الأول في العالم العربي.

تستعد ملكة الإحساس "إليسا" لطرح ألبومها القادم ومن المتوقع أن يبصر النور في عيد الفطر. إليسا التي كانت سبق وأعلنت أن الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية بسبب "مافيا الفن" وعلى الأغلب الأخير مع شركة روتانا التي تعتبر إليسا أهم نجومها، طلبت من محبينها التركيز فقط على أغاني الألبوم.

ألبومات إليسا تعتبر واحدة من أقوى الألبومات والتي ما دائماً تحقق نجاحًا هائلًا.

هذا وتستعد الفنانة اللبنانية "نانسي عجرم" هي الأخرى، لطرح ألبومها القادم بعد غياب 3 سنوات عن الساحة الفنية، ومن المتوقع أن يصدر الألبوم بنفس فترة إصدار زميلتها "إليسا" أي في عيد الفطر.

وسيضم الألبوم ما يقارب الـ 10 اغاني المنوعة بين الرومانسي والإيقاعي مع اللهجات المختلفة بين لبناني، مصري، والخليجي، كما ستطرح الفنانة أغنية سينجل جديدة مع فيديو كليب في نهاية الشهر الحالي تحت عنوان "قلبي يا قلبي" وكانت قد حمست الفنانة محبيها بصورة من كواليس الفيديو كليب.

وتعتبر كل من نانسي عجرم وإليسا من الفنانات اللواتي لم يتأثرن بشركات الإنتاج والتكاليف المترتبة، إذ أجبر بعض النجوم بسبب التكلفة على تغيير خططهم الإستراتيجية واستبدال الألبوم بأغاني منفردة، إذ أن ألبومات الفنانتين دائما ما تتصدر قوائم البحث وتحقق أغانيهم إنتشاراً واسعاً.

من جانبها تعمل سمراء النيل "شيرين عبد الوهاب" على ألبومها القادم بعد النجاح الذي حققه أخر إصداراتها "نساي"، وكانت قد شاركت الخبر مع معجبينها ووعدتهم بألبوم قوي يعوض غيابها. الألبوم سيطرح في فترة صيف 2020 على أن يسبقه إصدار أغنية منفردة.

أصالة نصري التي ما تزال حديث السوشال ميديا بسبب خبر طلاقها ونجاح حفلاتها كما أن أخر أعمالها فيديو كليب "شامخ" ما يزال يحقق مشاهدات عالية، تستعد لطرح ألبوم سيكون فقط باللهجة الخليجية الي برعت فيها الفنانة وقد بدأت العمل عليه بالفعل كما أفادت بعض المصادر.

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