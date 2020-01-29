نقل الإعلامية بسمة وهبة إلى المستشفى قبل بث برنامجها اليومي بساعتين (صورة)

نقلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة إلى أحد المستشفيات، بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، قبل ساعتين فقط من بث برنامجها اليومي "كل يوم".

وأصيبت بسمة بوعكة صحية بشكل مفاجئ، حيث تعرضت لحالة اختناق بفعل دخان حريق الدفاية بغرفة نومها.

وعلى الرغم من أن الإعلامية المصرية كانت بخير بعد الحادث، إلا أنها أصيبت بوعكة مفاجئة بعد الواقعة بساعات، ليتم نقلها إلى المستشفى جراء الاختناق الذي تعرضت له.





واعتذرت بسمة وهبة عن تقديم برنامج "كل يوم" على فضائية "أون إي"، أمس، لينفرد زميلها خالد أبو بكر بتقديم الحلقة.

وكانت بسمة وهبة قد نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" يوضح احتراق فيشة الدفاية في غرفتها، والتي كادت أن تتسبب في اشتعال النيران بمنزلها.

وكتبت وهبة على الفيديو: "ربنا نجاني الحمد لله من موت محقق الحمد لله يا رب لك الحمد والشكر".

يذكر أن واقعة مشابهة حدثت قبل أسبوعين تقريبًا، عندما تسببت الدفاية في اشتعال حريق بمنزل الفنان المصري إيهاب توفيق، ليفقد على إثر الحادث، والده، الذي توفي نتيجة الاختناق من الدخان الكثيف بغرفته.

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