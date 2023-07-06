إيهاب توفيق يرد على اتهامه بإحياء حفل بعد دفن علاء عبد الخالق

البوابة-تعرض المطرب إيهاب توفيق لموجة انتقادات حادة خلال الساعات القليلة الماضية، بعد نشر صور له من حفله الأخير بالعلمين الجديدة مباشرة بعد المشاركة بتشييع جثمان صديق عمره الفنان علاء عبد الخالق، الذي وافته المنية مساء يوم الاثنين عن عمر ناهز 59 عاما..

هذا و نشر إيهاب مقطع فيديو عبر حسابه على موقع (إنستغرام)، وعلق قائلا: (فيديو لتوضيح أكاذيب بعض المواقع الصحفية بخصوص احياء حفل فى يوم وفاة اخي و صديقى علاء عبد الخالق رحمة الله عليه.. بوست الحفلة موضح فيه تاريخ الحفلة وهو يوم ٣٠ -٦-٢٠٢٣ ).

وقال توفيق بالفيديو: (بعمل الفيديو علشان أنفي الخبر اللي نزل أمس، بعد وفاة أخويا وصديقي علاء عبد الخالق، أنه بعد ما قمنا بمراسم الدفن والجنازة، إني توجهت لعمل حفلة في الساحل الشمالي بنفس الليلة، الكلام ده مش مظبوط أبدا والصور اللي بعض المواقع الكاذبة اللي نزلتها من حفلة يوم 30 /6 وأرجو من المواقع دي إنهم يشيلوا الخبر ده تماما، وتنفيه، وإلا هقوم ضدهم بكل الإجراءت القانونية اللي تردلي حقي في الخبر الكاذب اللي شاركوا في انتشاره عني).



